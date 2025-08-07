Kısmetse Olur Ayça Beğen'in Yaptığı Paylaşımda Estetikleri ve Aldığı Kilolarla Değişimi Gündem Oldu
Kısmetse Olur'un ekranlarda fırtına gibi estiği dönemlerde programa damga vuran en popüler isimlerden biri Ayça Beğen'di. Farklı tarzı ve cesur konuşmalarıyla gündem olan Ayça, yarışmanın ardından da popülerliğini sürdürdü. Bir fenomen haline dönüşen Ayça, evlenip mutlu bir yuva kurmuştu. Instagram'ı aktif kullanmaya devam eden fenomen yarışmacı yaptığı bir paylaşımda adeta bambaşka biri gibi karşımıza çıktı. Ayça'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı.
Kısmetse Olur'un 2015 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hayatımıza giren Ayça Beğen'i tanıyalı tam 10 yıl olmuş.
Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ayça, geçtiğimiz yıl evlenmişti.
Kısmetse Olur Ayça'nın son hali:
