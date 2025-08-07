Kısmetse Olur Ayça Beğen'in Yaptığı Paylaşımda Estetikleri ve Aldığı Kilolarla Değişimi Gündem Oldu

Kısmetse Olur'un ekranlarda fırtına gibi estiği dönemlerde programa damga vuran en popüler isimlerden biri Ayça Beğen'di. Farklı tarzı ve cesur konuşmalarıyla gündem olan Ayça, yarışmanın ardından da popülerliğini sürdürdü. Bir fenomen haline dönüşen Ayça, evlenip mutlu bir yuva kurmuştu. Instagram'ı aktif kullanmaya devam eden fenomen yarışmacı yaptığı bir paylaşımda adeta bambaşka biri gibi karşımıza çıktı. Ayça'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı.