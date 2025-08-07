onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kısmetse Olur Ayça Beğen'in Yaptığı Paylaşımda Estetikleri ve Aldığı Kilolarla Değişimi Gündem Oldu

Kısmetse Olur Ayça Beğen'in Yaptığı Paylaşımda Estetikleri ve Aldığı Kilolarla Değişimi Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 16:58

Kısmetse Olur'un ekranlarda fırtına gibi estiği dönemlerde programa damga vuran en popüler isimlerden biri Ayça Beğen'di. Farklı tarzı ve cesur konuşmalarıyla gündem olan Ayça, yarışmanın ardından da popülerliğini sürdürdü. Bir fenomen haline dönüşen Ayça, evlenip mutlu bir yuva kurmuştu. Instagram'ı aktif kullanmaya devam eden fenomen yarışmacı yaptığı bir paylaşımda adeta bambaşka biri gibi karşımıza çıktı. Ayça'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısmetse Olur'un 2015 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hayatımıza giren Ayça Beğen'i tanıyalı tam 10 yıl olmuş.

Kısmetse Olur'un 2015 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hayatımıza giren Ayça Beğen'i tanıyalı tam 10 yıl olmuş.

O dönem programın en gözde gelin adaylarından biri olan Ayça, hemen her programda sivri dili ve güzelliğiyle gündem oluyordu. Emre'yle yaşadığı aşkla da konuşulan fenomen yarışmacı, programın ardından da tanınırlığını sürdürdü.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ayça, geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ayça, geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Evlendikten sonra da sosyal medyada paylaşımlarını sürdüren Ayça Beğen'in değişimi gündem oldu. Ayça'nın kilo alması ve estetikleri dikkatlerden kaçmadı.

Kısmetse Olur Ayça'nın son hali:

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın