Uzak Şehir'in Senaryosunda Yer Alan Sahneler İfşalandı: Kesilen Sahneler İzleyicilerin Kalbini Kırdı

Tüm sezon boyunca Alya ve Cihan aşkının alevlenmesini bekledik ama son anda Mine ve bebeğinin hayatımızın tam da ortasına oturması bizleri epey sinirlendirdi. Hatta Mine, Sadakat'la bir olup Alya ve Deniz'in Kanada'ya dönmesi için ikna etti. Son anda yetişen Cihan, Alya'ya çok şükür bir aşk itirafında bulunup öpebildi de keyfimiz yerine geldi. Bizleri daha çok sevindiren haber de geçtiğimiz günlerde geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Mine'nin diziden ayrılacağını açıkladı.