Uzak Şehir'in Senaryosunda Yer Alan Sahneler İfşalandı: Kesilen Sahneler İzleyicilerin Kalbini Kırdı

Merve Ersoy
07.08.2025 - 15:49

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, izleyiciyi kendine tam anlamıyla bağladı. Her bölümü iple çekilen dizide Alya ve Cihan aşkının daha da alevlenmesini bekleyen izleyici, sezon boyu senariste kızdı. Bunun için sezon finalini bekleyen izleyici Cihan'ın aşk itirafı ve Alya'yla öpüşmelerinin ardından adeta mest olmuştu. Yine sezon boyunca bazı sahnelerin kesildiğini öğrenen izleyici, senaryodan bazı bölümlerin ifşa olmasının ardından kesilen sahnelere bir miktar isyan etti.

Kanal D ekranlarının rekortmen yapımı Uzak Şehir'in yeni sezonunu iple çekiyoruz.

Kanal D ekranlarının rekortmen yapımı Uzak Şehir'in yeni sezonunu iple çekiyoruz.

Tüm sezon boyunca Alya ve Cihan aşkının alevlenmesini bekledik ama son anda Mine ve bebeğinin hayatımızın tam da ortasına oturması bizleri epey sinirlendirdi. Hatta Mine, Sadakat'la bir olup Alya ve Deniz'in Kanada'ya dönmesi için ikna etti. Son anda yetişen Cihan, Alya'ya çok şükür bir aşk itirafında bulunup öpebildi de keyfimiz yerine geldi. Bizleri daha çok sevindiren haber de geçtiğimiz günlerde geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Mine'nin diziden ayrılacağını açıkladı.

Sezon boyu süren iddialar bugün bir miktar netlik kazandı.

Sezon boyu süren iddialar bugün bir miktar netlik kazandı.

Sezon boyunca bazı sahnelerin silindiği, revize edildiği sosyal medyada sık konuşulan konulardan biriydi. Bugün de bazı kullanıcılar senaryodan bazı kesitleri paylaştılar. Hal böyle olunca sahnelerin yayınlanmadığını gören izleyicilerin kalbi bir miktar kırıldı.

Yorum Yazın