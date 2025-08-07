Uzak Şehir'in Senaryosunda Yer Alan Sahneler İfşalandı: Kesilen Sahneler İzleyicilerin Kalbini Kırdı
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, izleyiciyi kendine tam anlamıyla bağladı. Her bölümü iple çekilen dizide Alya ve Cihan aşkının daha da alevlenmesini bekleyen izleyici, sezon boyu senariste kızdı. Bunun için sezon finalini bekleyen izleyici Cihan'ın aşk itirafı ve Alya'yla öpüşmelerinin ardından adeta mest olmuştu. Yine sezon boyunca bazı sahnelerin kesildiğini öğrenen izleyici, senaryodan bazı bölümlerin ifşa olmasının ardından kesilen sahnelere bir miktar isyan etti.
Kanal D ekranlarının rekortmen yapımı Uzak Şehir'in yeni sezonunu iple çekiyoruz.
Sezon boyu süren iddialar bugün bir miktar netlik kazandı.
