Özgü Namal’dan Sektöre Dair Yorumlar: Yeni Projesi Kıskanmak’taki Rol Arkadaşlarını Övmeyi de Es Geçmedi
Bir dönemlerin popüler ismi Özgü Namal, ekranlara uzun bir ara verdikten sonra Kızıl Goncalar ile oyunculuğa geri dönmüştü. Başarılı oyuncunun yıllar sonra ekranlara dönüşü hayranlarını sevindirirken, Kızıl Goncalar’daki performansı da epey takdir edilmişti. Şimdiyse yeni dizisi Kıskanmak ile adından söz ettiriyor. Verdiği röportajda diziye ve sektöre dair yorumlarını dile getiren Özgü Namal nelerden bahsetmiş gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar’ın sona ermesiyle oyuncunun hangi projeye imza atacağı merak konusu olmuştu.
Sezon hazırlığında olan dizinin okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın