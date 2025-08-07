Özgü Namal’dan Sektöre Dair Yorumlar: Yeni Projesi Kıskanmak’taki Rol Arkadaşlarını Övmeyi de Es Geçmedi

Bir dönemlerin popüler ismi Özgü Namal, ekranlara uzun bir ara verdikten sonra Kızıl Goncalar ile oyunculuğa geri dönmüştü. Başarılı oyuncunun yıllar sonra ekranlara dönüşü hayranlarını sevindirirken, Kızıl Goncalar’daki performansı da epey takdir edilmişti. Şimdiyse yeni dizisi Kıskanmak ile adından söz ettiriyor. Verdiği röportajda diziye ve sektöre dair yorumlarını dile getiren Özgü Namal nelerden bahsetmiş gelin birlikte bakalım!