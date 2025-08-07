onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Özgü Namal’dan Sektöre Dair Yorumlar: Yeni Projesi Kıskanmak’taki Rol Arkadaşlarını Övmeyi de Es Geçmedi

Özgü Namal’dan Sektöre Dair Yorumlar: Yeni Projesi Kıskanmak’taki Rol Arkadaşlarını Övmeyi de Es Geçmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.08.2025 - 20:03

Bir dönemlerin popüler ismi Özgü Namal, ekranlara uzun bir ara verdikten sonra Kızıl Goncalar ile oyunculuğa geri dönmüştü. Başarılı oyuncunun yıllar sonra ekranlara dönüşü hayranlarını sevindirirken, Kızıl Goncalar’daki performansı da epey takdir edilmişti. Şimdiyse yeni dizisi Kıskanmak ile adından söz ettiriyor. Verdiği röportajda diziye ve sektöre dair yorumlarını dile getiren Özgü Namal nelerden bahsetmiş gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Kızıl Goncalar’ın sona ermesiyle oyuncunun hangi projeye imza atacağı merak konusu olmuştu.

Kızıl Goncalar’ın sona ermesiyle oyuncunun hangi projeye imza atacağı merak konusu olmuştu.

Başarılı oyuncu yeni sezonda ekranlara gelecek Kıskanmak dizisiyle anlaşmıştı. Dizinin kadrosunda Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Sezon hazırlığında olan dizinin okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Sezon hazırlığında olan dizinin okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Ay Yapım imzalı proje, NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak. Özgü Namal, Seniha karakterine hayat verecek. Abisi ise Mehmet Günsür olacak. Bomba gibi kadrosu olan dizinin yayın günü merakla bekleniyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın