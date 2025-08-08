Kulislerden Bomba İddia! Kral Kaybederse Dizisi İçin Teklif Giden Ünlü İsim Heyecan Yarattı
Star TV ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse, ilk sezonda yüksek reytingler yakalayabilmiş böylelikle ikinci sezonda da ekranlarda kalmaya hak kazanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizide flaş bir isme teklif yapıldığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş kim olduğunu paylaştı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmıştı.
Şimdiyse Tuba Büyüküstün’e teklif gittiği iddiası gündem oldu.
