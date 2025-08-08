onedio
Kulislerden Bomba İddia! Kral Kaybederse Dizisi İçin Teklif Giden Ünlü İsim Heyecan Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.08.2025 - 11:16

Star TV ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse, ilk sezonda yüksek reytingler yakalayabilmiş böylelikle ikinci sezonda da ekranlarda kalmaya hak kazanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizide flaş bir isme teklif yapıldığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş kim olduğunu paylaştı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmıştı.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin dizide yer alması epey heyecanla takip edilmesine neden olmuştu. Bununla birlikte yaşanan aşk üçgenleri de heyecanı yükseltmişti.

Şimdiyse Tuba Büyüküstün’e teklif gittiği iddiası gündem oldu.

İkili en son GAİN platformunda bir araya gelmişti. Yarın Yokmuş Gibi adlı mini diziyi çeken ikilinin uyumu çok beğenilmişti. Bakalım Kral Kaybederse dizisi için de yeniden bir araya gelecekler mi?

