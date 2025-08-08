Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisine Üç Yeni İsim Dahil Oldu
Yeni NOW dizisi Güzelkoy sezona bomba gibi hazırlanmaya devam ediyor. Burçin Terzioğlu’nun ekranlara dönmesine vesile olacak dizi, efsane kadrosuyla izleyiciye adeta yayın günü saydırıyor. Burçin Terzioğlu’nun yanı sıra, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın da başrolde yer alacak heyecan veren isimlerden. Şimdiyse diziye üç isim daha katıldı. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Neriman Uğur dizinin yeni isimlerinden oldu.
Güneş Hayat da kadroda.
Ve son olarak Hüseyin Soysalan!
