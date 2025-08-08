onedio
Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisine Üç Yeni İsim Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
08.08.2025 - 10:01

Yeni NOW dizisi Güzelkoy sezona bomba gibi hazırlanmaya devam ediyor. Burçin Terzioğlu’nun ekranlara dönmesine vesile olacak dizi, efsane kadrosuyla izleyiciye adeta yayın günü saydırıyor. Burçin Terzioğlu’nun yanı sıra, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın da başrolde yer alacak heyecan veren isimlerden. Şimdiyse diziye üç isim daha katıldı. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Neriman Uğur dizinin yeni isimlerinden oldu.

Uğur, Duygu Sarışın’ın hayat verdiği Şahika’nın annesi olarak karşımıza çıkacak. Şahika’nın asla benzemek istemediği annesi Vahide ile sınavlarını izleyeceğiz.

Güneş Hayat da kadroda.

Güneş Hayat, Tayanç Ayaydın’ın annesi olacak. Rolünün adı ise İnci olacak. Usta ismin partneri de seçildi.

Ve son olarak Hüseyin Soysalan!

Soysalan, Güneş Hayat’ın partneri olurken, Tayanç Ayaydın’ın da babası olacak. Daha sert mizaca sahip bir karakter olarak izleyeceğiz onu. Adı ise Vedat olacak.

