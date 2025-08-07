Kuruluş Osman Dizisinden Senaryo Değişimiyle Ayrılan Özge Törer’den Veda Paylaşımı Geldi
Kuruluş Osman dizisi yeni sezon hazırlığındayken Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla tüm seyir değişmişti. Başrolün ayrılması sebebiyle senoryada yapılan yenilikler oyuncu kadrosunu da etkilemişti. Dizide zaman atlaması yaşanacağı için Özge Törer de kadrodan ayrılmak durumunda kalan isimlerden olmuştu. Şimdiyse sosyal medya hesabından diziye veda paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Dizinin senaryosu, yönetmeni, oyuncu kadrosu derken baştan aşağı değişim yaşandı.
Özge Törer’in veda paylaşımı ilgi gördü.
