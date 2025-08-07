Kuruluş Osman Dizisinden Senaryo Değişimiyle Ayrılan Özge Törer’den Veda Paylaşımı Geldi

Oyuncu şu sözlere yer verdi 👇

“Hikayemiz 2019’da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum..

Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri yaşatmak başka, tarihi önemli bir şahsiyete hayat vermek çok başka.. Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları keşfettim, derdini sevincini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım; iyi ki sen Bala’m..🤍 🐦‍🔥🍀

Bu hikayenin bir parçası olmama ve en kıymetlisi Bala Hatun’un mücadelesini omuzlarımda taşımama duyduğunuz inanç için size çok teşekkür ederim sevgili @mehmetbozdag ve @aslizeyneppekerbozdag 🙏Bu sorumluluğu almak hiç kolay değildi fakat acısıyla, tatlısıyla her şey çok güzeldi..

İlk günden bu yana desteğini, saygısını esirgemeyen sevgili partnerim @burakozcivit bu yolculuk için çok teşekkür ederim🙏

Kaydı kestikten sonra “Niye gülüyorsun Özge?” diye gülen gözlerle bakıp soran, başından beri güveniyle destek olan canım hocam @_ahmet_yilmazzve bunu da yaparız neler yapmadık dediğimiz yolda keyifle ilerlediğimiz güzel hocam @demarke kocaman tebessümle size teşekkür ediyorum .. İşimizin gizli kahramanları ve anılar çok, hepsini yazamasam da hakkınızı helal edin..

Son olarak bize evlerini, kalplerini açıp kucaklayan can seyircimiz, sizin sevginiz en değerlisi..Bu hikayede sizinle tanış oldum, birlikte güldük ağladık , daha nice hikayelerde yüreğinize misafir olmak dileğiyle, var olun 🙏🤍”