TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Kadro Netleşiyor: Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

Güçlü oyuncu kadrosu hazırlayan ve yeni sezon için tam gaz çalışmaları sürdüren Cennetin Çocukları dizisinde gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir ismin daha dahil olduğunu açıkladı. Kadronun başarılı isimlerinden biri olacak yeni oyuncu Arif rolü için geldi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş