TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Kadro Netleşiyor: Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

TRT 1'in Cennetin Çocukları Dizisinde Kadro Netleşiyor: Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
08.08.2025 - 13:32

Güçlü oyuncu kadrosu hazırlayan ve yeni sezon için tam gaz çalışmaları sürdüren Cennetin Çocukları dizisinde gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir ismin daha dahil olduğunu açıkladı. Kadronun başarılı isimlerinden biri olacak yeni oyuncu Arif rolü için geldi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu dizide Büyük İskender rolüne hayat verecek.

Başrolde kendisine eşlik edecek isim geçtiğimiz haftalarda Leyla Feray olarak açıklanmıştı. Ancak senaryo değişimi nedeniyle Feray diziden ayrılma kararı almıştı. Yerineyse Özgü Kaya ile anlaşmaya varıldı. Güzel oyuncu Gönül karakterine hayat verecek.

Arif rolü ise Eren Hacısalihoğlu’nun oldu.

Kendisi Büyük İskender rolündeki İsmail Hacıoğlu’yla arkadaş olarak dizide boy gösterecek. Sezonun iddialı yapımlarından Cennetin Çcoukları için gelişmeleri aktarıyor olacağız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
