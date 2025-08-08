Netflix’in Mert Ramazan Demir’li Filmi Metruk Adam’dan Yeni Fragman Geldi!
Yalı Çapkını dizisiyle adını hafızalara kazıyan Mert Ramazan Demir’in yeni projeleri merakla beklenirken duyurulan Metruk Adam filmi hayranlarını sevindirmişti. OGM Pictures imzalı filmde Ercan Kösal’ın yer alıyor olması da beklentiyi yükselten etkenlerdendi. Şimdiyse yayınlanmasına sayılı günler kalan filmin ikinci fragmanı paylaşıldı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Baran rolünü merkezde izleyeceğiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın