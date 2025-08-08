Netflix’in Mert Ramazan Demir’li Filmi Metruk Adam’dan Yeni Fragman Geldi!

Kısa bir özet verecek olursak Baran, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan, ruhu derin yaralarla örülmüş bir adamdır. Yıllar önce işlemediği bir suçun bedelini ödemiş, abisinin yerine yattığı hapisle hayatı kararmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda tek istediği, geçmişin enkazını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaktır. Ancak hayat, onu kolayca affetmeyecektir.

Unutmayın, 22 Ağustos’ta Netflix’te!