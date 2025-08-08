onedio
Netflix’in Mert Ramazan Demir’li Filmi Metruk Adam’dan Yeni Fragman Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
08.08.2025 - 12:22

Yalı Çapkını dizisiyle adını hafızalara kazıyan Mert Ramazan Demir’in yeni projeleri merakla beklenirken duyurulan Metruk Adam filmi hayranlarını sevindirmişti. OGM Pictures imzalı filmde Ercan Kösal’ın yer alıyor olması da beklentiyi yükselten etkenlerdendi. Şimdiyse yayınlanmasına sayılı günler kalan filmin ikinci fragmanı paylaşıldı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte fragman 👇

Filmde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Baran rolünü merkezde izleyeceğiz.

Kısa bir özet verecek olursak Baran, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan, ruhu derin yaralarla örülmüş bir adamdır. Yıllar önce işlemediği bir suçun bedelini ödemiş, abisinin yerine yattığı hapisle hayatı kararmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda tek istediği, geçmişin enkazını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaktır. Ancak hayat, onu kolayca affetmeyecektir.

Unutmayın, 22 Ağustos’ta Netflix’te!

