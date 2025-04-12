Köftede Ölümcül Bakteri: Ürünlerini İmha Edeceğini Açıklayan Şenpiliç’e Kesilen Ceza Tepki Çekti
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleriyle Şenpiliç’in ‘Annemin Köftesi’ isimli ürününde ölümcül bakteriye rastlanıldı. Yaşanan skandalı kabul eden şirket bir açıklama yaparak ürünleri piyasadan toplatarak imha edeceğini duyurdu.
Yasal işlem başlatılan Şenpiliç’e 210 bin 622 TL ceza kesildi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre kesilen ceza eleştirileri beraberinde getirdi.
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Şenpiliç’ten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
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Yıllık cirosu 19 milyar TL olan şirkete 210 bin TL’lik ceza komik bulundu. Tüketici dernekleri cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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