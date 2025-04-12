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Köftede Ölümcül Bakteri: Ürünlerini İmha Edeceğini Açıklayan Şenpiliç’e Kesilen Ceza Tepki Çekti

Köftede Ölümcül Bakteri: Ürünlerini İmha Edeceğini Açıklayan Şenpiliç’e Kesilen Ceza Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 10:41

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleriyle Şenpiliç’in ‘Annemin Köftesi’ isimli ürününde ölümcül bakteriye rastlanıldı. Yaşanan skandalı kabul eden şirket bir açıklama yaparak ürünleri piyasadan toplatarak imha edeceğini duyurdu. 

Yasal işlem başlatılan Şenpiliç’e 210 bin 622 TL ceza kesildi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre kesilen ceza eleştirileri beraberinde getirdi. 

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Şenpiliç’ten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Şenpiliç’ten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

'10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir.

Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir. Toplanan ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir.

O tarihten itibaren, tüm üretim ve kalite kontrol süreçlerimiz gözden geçirilerek, ürün grubumuzda numune alma sıklığı arttırılmıştır ve yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp; tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güvenliği Politikamız doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen, böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız.'

Yıllık cirosu 19 milyar TL olan şirkete 210 bin TL’lik ceza komik bulundu. Tüketici dernekleri cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirtti.

Yıllık cirosu 19 milyar TL olan şirkete 210 bin TL’lik ceza komik bulundu. Tüketici dernekleri cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirtti.

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre firmanın yıllık cirosu 19 milyar TL. 210 bin liralık ceza ise Şenpiliç'in cirosunun yüz binde biri kadar. 

Gıda mühendisi Irmak Özden, denetim mekanizmalarının zayıflığına değindi “Özellikle büyük üretim tesislerinde makine parkuru oldukça eski. Bu da bakterilerin kolayca üremesine zemin hazırlıyor” dedi ve sadece para cezasının firmalar üzerinde baskı oluşturmadığını dile getiriyor. 

Özden sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paketli nugget, köfte ve benzeri ürünlerde etin sadece kas kısmı kullanılmaz. Maliyeti düşürmek için sakatat, tavuk derisi, hatta mekanik ayrıştırılmış et dediğimiz öğütülmüş kemik ve doku artıkları da bu ürünlere katılabiliyor. Bu katkı maddeleri ve düşük kaliteli içerikler, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için yeterli protein ve mineral kaynağı sağlamaz. Ayrıca üretim sırasında hijyen şartlarına dikkat edilmezse, bu tarz ürünler bakteriyel bulaşmalara da açık hâle gelir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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