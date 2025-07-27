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ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında

ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 20:33

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer hakkında, uyuşturucu temini ve kastla öldürme teşebbüsü gibi suçlamalar yer alıyor. 

Hakkında iddialar bulunan İçer'in gözaltında olduğu öğrenildi.

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Gökalp İçer'in gözaltına alınma sürecindeki detaylar belli oldu.

Gökalp İçer'in gözaltına alınma sürecindeki detaylar belli oldu.

14 Temmuz 2025’te uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından şüpheli olarak soruşturulduğunu duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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