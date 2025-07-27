ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında

14 Temmuz 2025’te uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından şüpheli olarak soruşturulduğunu duyurdu.