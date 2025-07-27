ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer hakkında, uyuşturucu temini ve kastla öldürme teşebbüsü gibi suçlamalar yer alıyor.
Hakkında iddialar bulunan İçer'in gözaltında olduğu öğrenildi.
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Gökalp İçer'in gözaltına alınma sürecindeki detaylar belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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