Eşref Rüya'ya Katılan Oyuncudan Didem Arslan'daki Dövmeli Kadına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.
Sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi geçirerek vefat etti.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht sosyal medya hesabından yayınladığı ilanla gündem oldu.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki dövmeli kadın Nazan Ünal gündemden düşmek bilmiyor.
Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı "Kara Para Aşk" dizisinden bir fotoğraf yayınladı.
Cansel Elçin, Hatırla Sevgili dizisindeki partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu.
Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 hakkında flaş karar alındı.
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Adını Feriha Koydum'la ilgili açılan davada karar netleşti.
Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga hala gündemde.
Her salı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. köklü bir ailenin başına gelen olayları anlatıyor.
Milyoner yarışması Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.
