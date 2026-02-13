onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'ya Katılan Oyuncudan Didem Arslan'daki Dövmeli Kadına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eşref Rüya'ya Katılan Oyuncudan Didem Arslan'daki Dövmeli Kadına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2026 - 23:48

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.

Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'dan reyting artıracak bir hamle geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'dan enfes bir reyting hamlesi geldi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi kadrosuna ödüllü bir oyuncu dahil oluyor.

Detaylar:

Sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi geçirerek vefat etti.

Sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan kalp krizi geçirerek vefat etti.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları ünlü oyuncunun cenazesine katılırken dizi ekibi Kanbolat Görkem Arslan'ı anmak için bir araya geldi.

Detaylar:

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht sosyal medya hesabından yayınladığı ilanla gündem oldu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht sosyal medya hesabından yayınladığı ilanla gündem oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın çekimleri bir süredir Kars'ta devam ediyor. Kars'ın enfes atmosferindeki muazzam sahneleri seyirciyi diziye çekerken Veliaht dizisinin sosyal medya hesabında yeni oyuncular arandığına dair ilan paylaşıldı.

Detaylar:

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki dövmeli kadın Nazan Ünal gündemden düşmek bilmiyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki dövmeli kadın Nazan Ünal gündemden düşmek bilmiyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında gördüğümüz dövmeli kadın bir süredir sosyal medyadanın gündeminde yer alıyor. Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal'ın yıllar önce Esra Erol'un izdivaç programına katıldığı ortaya çıktı.

Detaylar:

Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı "Kara Para Aşk" dizisinden bir fotoğraf yayınladı.

Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı "Kara Para Aşk" dizisinden bir fotoğraf yayınladı.

2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk dizisinin başrolü Tuba BüyüküstünInstagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tuba Büyüküstün, 12 yıl önce rol aldığı diziden bir fotoğraf paylaşarak diziye özlemini dile getirdi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cansel Elçin, Hatırla Sevgili dizisindeki partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu.

Cansel Elçin, Hatırla Sevgili dizisindeki partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu.

Ekranını en sevilen dönem dizilerinden Hatırla Sevgili'de başrol olan Cansel Elçin, partneri Beren Saat hakkında yıllar sonra konuştu. Gazete Magazin'e konuşan Cansel Elçin, Beren Saat'in Hatırla Sevgili döneminde 72 saat boyunca uyumadan çalıştığını açıkladı.

Detaylar:

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 hakkında flaş karar alındı.

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 hakkında flaş karar alındı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Çok Güzel Hareketler 2'nin sosyal medya hesabında sevilen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu.

Detaylar:

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Adını Feriha Koydum'la ilgili açılan davada karar netleşti.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Adını Feriha Koydum'la ilgili açılan davada karar netleşti.

2011-2012 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Adını Feriha Koydum için 14 yıl önce dava açılmıştı. Ünlü yazar Gülten Dayıoğlu'nun açtığı dava sonunda sonuçlandı.

Detaylar:

Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga hala gündemde.

Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga hala gündemde.

Survivor'da All Star’ların adaya dönüşüyle kaoslar da yaşandı. Nagihan ile Seren Ay arasında çıkan ve şiddetlenen kavganın ardından diskalifiye ihtimali akıllara gelmişti. Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde kararı açıkladı.

Detaylar:

Her salı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. köklü bir ailenin başına gelen olayları anlatıyor.

Her salı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. köklü bir ailenin başına gelen olayları anlatıyor.

Başlayacağı duyurulduğu andan itibaren nabızların yükseldiği A.B.İ. dizisi yayınlanmasıyla birlikte de beklentileri karşıladı. Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekranlara döndüren projede Afra Saraçoğlu da kadın başrole hayat veriyor. Aynı zamanda kadroda birbirinden deneyimli isimler de yer alıyor. Şimdiyse A.B.İ. dizisine bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyoner yarışması Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.

Milyoner yarışması Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayın hayatına tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam (12 Şubat) yayınlanan yeni bölümden bir kesit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yarışmacının ilk sorusunda joker kullanması dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın