Survivor’da Gerilim Yükseldi: Nagihan’ın Seren Ay’la Kavgası İçin Karar Verildi
Survivor 2026 yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Yarışma 1 Ocak’ta Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayın hayatına başlamıştı. Adada yeni yüzler görmek Survivor izleyicilerinin seyir keyfini artırmıştı. X alemi yeni yarışmacıların ada hayatına adapte olma sürecine dair anları X’te sıklıkla manşete taşıyordu.
Ardından ise All Star ekibinin yarışmaya dahil olmasıyla bu sefer rekabet bambaşka bir hal almıştı. All Star’ların adaya dönüşüyle kaoslar da yaşandı. Nagihan ile Seren Ay arasında çıkan ve şiddetlenen kavganın ardından diskalifiye ihtimali akıllara gelmişti. Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde kararı açıkladı.
Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga hala gündemde.
Nagihan’ın kararının açıklandığı an 👇
Nefise ve Büşra’nın kararının açıklandığı an 👇
