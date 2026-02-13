Survivor’da Gerilim Yükseldi: Nagihan’ın Seren Ay’la Kavgası İçin Karar Verildi

Acun Ilıcalı olayla ilgili açıklamasında Nagihan’ın Seren Ay’a saldırdığını ve kolunu yaraladığını aktarmıştı. “Nagihan’ı durduramadık” sözlerini de eklemişti. Olayın ardından gözler sonucun ne olacağına çevrilmişti.

Acun Ilıcalı dün akşam yayınlanan yeni bölüm konseyinde Nagihan’ın kırmızı takımdan alınarak mavi takıma geçirileceğini açıkladı. Bu değişim nedeniyle de Nagihan yerine Nefise ve Büşra’nın kırmıza takıma geçeceği belirtildi. Aynı zamanda Nagihan’a 5 ödül ceza da verildi.