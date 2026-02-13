Delikanlı Dizisinde Sürpriz Oyuncu Hamlesi

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday olan Delikanlı dizisi, oyuncu kadrosuna yaptığı eklemelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Set hazırlıkları sürerken proje hakkında gelen her yeni detay izleyicide ayrı bir merak uyandırıyor. Yapım ekibinin hem deneyimli isimlere hem de yeni yüzlere yer vermesi şimdiden olumlu yorumlar almaya başladı. Birsen Altuntaş da kadronun yeni ismini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş