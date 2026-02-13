onedio
Delikanlı Dizisinde Sürpriz Oyuncu Hamlesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.02.2026 - 09:55

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday olan Delikanlı dizisi, oyuncu kadrosuna yaptığı eklemelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Set hazırlıkları sürerken proje hakkında gelen her yeni detay izleyicide ayrı bir merak uyandırıyor. Yapım ekibinin hem deneyimli isimlere hem de yeni yüzlere yer vermesi şimdiden olumlu yorumlar almaya başladı. Birsen Altuntaş da kadronun yeni ismini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

OGM Pictures imzası taşıyan Delikanlı dizisi için oyuncu görüşmeleri devam ederken, projeye genç bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

Dizinin yönetmen koltuğunda sektörün başarılı isimlerinden Zeynep Günay oturuyor. Başrolde yer alan Mert Ramazan Demir, Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Melis Sezen ise onun hayatında önemli bir yere sahip olan Hazan rolüne hayat verecek. Hikayenin dengelerini değiştirecek bir diğer karakter Pars olacak ve bu rolde Salih Bademci yer alacak. Mahalleye gelen yatırım hamlesiyle karakterlerin ilişkileri yeni bir yöne doğru evrilecek. Dizinin merkezinde aile bağları, geçmişle hesaplaşmalar ve mahalle kültürü gibi temalar bulunacak.

Yapım ekibi oyuncu seçimi konusunda uzun süredir detaylı çalışmalar yürütüyordu. Bu süreçte genç yeteneklere de şans verilmesi özellikle dikkat çekti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Zehra Barto da projeye dahil edilen isimlerden biri oldu. Genç oyuncu dizide Elmas karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Elmas, Yusuf’un kız kardeşi olarak hikayede önemli bir yerde konumlanacak ve aile içi dengelerin şekillenmesinde etkili olacak.

