Veliaht Dizisi Yine Kartpostallık Sahnelere Ev Sahipliği Yaptı!
Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi İstanbul’da başladığı hikayesini Kars’ta devam ettirme kararı almıştı. 2025’in sonlarına doğru başlayan dizi, reytinglerde istediği yükselişi yaşamayınca senaryoda değişikliğe gitmişti. Kars’ta devam hikayeyle birlikte reytingler yükseldi. Özellikle de Kars’ın büyüleyici atmosferinde çekilen sahneler sosyal medyada gündem oldu. Veliaht bugün yayınlanan yeni bölümüyle de izleyenleri görsel açıdan etkilemeyi başardı.
Projede Akın Akınözü ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor.
Bahsettiğimiz üzere dizi yakın zamanda çekimlerini Kars’a taşımıştı.
