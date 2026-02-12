Veliaht Dizisi Yine Kartpostallık Sahnelere Ev Sahipliği Yaptı!

Başrollerin yanı sıra kadroda Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş ve Bora Akkaş gibi başarılı isimler de yer alıyor. Dizide köklü ve varlıklı bir ailenin güç mücadelesini merkezine alan bir dram hikayesi anlatılıyor. Ailenin başındaki ismin hastalığı sonrası miras ve yönetim krizinin ortaya çıkmasıyla kardeşler arasındaki dengeler hızla bozuluyor.