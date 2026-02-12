onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht Dizisi Yine Kartpostallık Sahnelere Ev Sahipliği Yaptı!

Veliaht Dizisi Yine Kartpostallık Sahnelere Ev Sahipliği Yaptı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.02.2026 - 23:40

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi İstanbul’da başladığı hikayesini Kars’ta devam ettirme kararı almıştı. 2025’in sonlarına doğru başlayan dizi, reytinglerde istediği yükselişi yaşamayınca senaryoda değişikliğe gitmişti. Kars’ta devam hikayeyle birlikte reytingler yükseldi. Özellikle de Kars’ın büyüleyici atmosferinde çekilen sahneler sosyal medyada gündem oldu. Veliaht bugün yayınlanan yeni bölümüyle de izleyenleri görsel açıdan etkilemeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Projede Akın Akınözü ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor.

Projede Akın Akınözü ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor.

Başrollerin yanı sıra kadroda Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş ve Bora Akkaş gibi başarılı isimler de yer alıyor. Dizide köklü ve varlıklı bir ailenin güç mücadelesini merkezine alan bir dram hikayesi anlatılıyor. Ailenin başındaki ismin hastalığı sonrası miras ve yönetim krizinin ortaya çıkmasıyla kardeşler arasındaki dengeler hızla bozuluyor.

Bahsettiğimiz üzere dizi yakın zamanda çekimlerini Kars’a taşımıştı.

Bahsettiğimiz üzere dizi yakın zamanda çekimlerini Kars’a taşımıştı.

Kars’ta devam eden çekimlerle birlikte artık yeni bölümler bambaşka bir hal aldı. İzleyiciler sahneler karşısında, “TV’de sanat filmi izliyoruz” şeklinde yorumlarla sosyal medyada coşmuştu. Bugün (12 Şubat) yayınlanan yeni bölüm de yine büyüleyici karelere ev sahipliği yaptı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın