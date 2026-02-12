onedio
Haberler
TV
Survivor’daki Diskalifiye İddiasından Yerli Dizi Maliyetlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.02.2026 - 22:36

12 Şubat Perşembe günü televizyon dünyasında yine yoğun bir trafik vardı. Ekrana gelen yeni bölümler kadar set arkasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Gün içinde konuşulan başlıkları kaçıranlar için tüm öne çıkanları derleyip toparladık. Reyting yarışındaki değişimler, sürpriz oyuncu haberleri ve sosyal medyada büyüyen tartışmalar günün ritmini belirledi. Yapım ekiplerinden gelen kulis bilgileri de tabloyu tamamladı. Bugün televizyon cephesinde hangi başlıklar öne çıktı, birlikte bakalım.

Sahtekarlar’da Yiğit Kirazcı’yla partner olmak için Şeyma Gökçe Cengiz kadroya dahil oldu.

Kadrosunu başarılı isimlerle genişletmeye devam eden dizide Şeyma Gökçe Cengiz, Şerife karakterine hayat verecek. Karakter 18. bölümden itibaren hikayede yer alacak. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şerife, Asya’ya (Hilal Altınbilek) benzemek için estetik operasyonlar geçirmiş, hapishane geçmişi olan biri olarak izleyiciyle buluşacak.

Yeraltı ve Hudutsuz Sevda’daki benzer sahneler dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı Yeraltı geçtiğimiz gün (11 Şubat) yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerde reytingleriyle birinci olarak günü galibiyetle tamamladı. 

Deniz Can Aktaş’ın bir önceki dizisi olan Hudutsuz Sevda da yayınlandığı zaman için gündemden düşmeyen dizilerdendi. Aktaş’ın o dizideki partneri ise Miray Daner’di. Dizilerdeki benzer sahnelerin her ikisi de beğeniyle karşılandı.

Delikanlı dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Murat karakteri için arayış son buldu. Son değerlendirmelerin ardından rol genç oyuncu Velatnu Aydın’a emanet edildi. Murat karakterinin hikayedeki konumu oldukça çarpıcı çünkü karakter abisinin aksine yaşadığı hayata öfke duyan ve bulunduğu koşulları kabullenmeyen bir yapıya sahip. Bu yönüyle olayların gidişatını değiştirecek hamleler yapması bekleniyor.

Survivor'da son günlerde yarışmacılar arasındaki tartışmalar arttı.

Acun Ilıcalı'dan uyarı alan Engincan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi. “Engincan diskalifiye mi edildi?” sorusu merak edilirken henüz konuya dair açıklama yapılmadı. Engincan'ın diskalifiye edildiği iddiası kısa zamanda netlik kazanacak.

Dizinin başrol oyuncuları, Sevdiğim Sensin hakkında açıklamada bulundular.

Aytaç Şaşmaz, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok keyif aldım. Erkan ve Dicle karakterlerini çok sevdim.Onların tanıştıktan sonraki süreçte beraber inşa ettikleri dünya hepimizin özlediği, gördüğünde de kocaman tebessüm edeceği ufak nüanslar, hayattan esintiler taşıyor.O yüzden okurken de şu anda diziyi çekerken de sonrasında da çok keyifliyim.” dedi.

Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz gün vefat etti.

Henüz 45 yaşındaki oyuncunun ani vefatı sevenlerini üzerken sosyal medyada bir video yeniden gündem oldu. Poyraz Karayel'de beraber rol aldığı Celil Nalçakan'ın Kanbolat Görkem Arslan'la alakalı anısını anlattığı video sanatçının vefatının ardından paylaşım rekoru kırdı.

Final yapan diziler arasına Star TV'nin sevilen işlerinden Sahipsizler de dahil oldu.

2. sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler, çarşamba akşamları rakibi olan Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın gerisinde kalırken reyting mücadelesine Yeraltı dizisi dahil oldu. 11 Şubat Çarşamba reytinglerinde yine istenilen sonuçlar elde edilemeyince Sahipsizler için final kararı alındı.

11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 3. bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. Yeraltı dizisi üç kategoride de 1. dizi olurken Eşref Rüya 2. sıraya yerleşti. Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri düşüş trendine devam etti.

Financial Times, Türkiye'deki dizi sektörünün yüksek enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları yazdı.

Financial Times’ın haberine göre Türk dizileri artık yaklaşık 170 ülkede ekranlara ulaşıyor ve sektör, Türkiye’nin hizmet ihracatında stratejik bir konuma yerleşmiş durumda.

Ancak işin ekonomik tarafı giderek zorlaşıyor. Yayınlanan raporda yapım maliyetlerinin saatlik 240 bin dolar eşiğini aşmış durumda olduğu belirtilirken bu tabloyla gelirini büyük ölçüde döviz üzerinden elde eden yapımcılar için maliyet-kazanç dengesinin ciddi biçimde sarsıldığı açıklandı.

Artan giderler nedeniyle bazı yabancı alıcıların yeni projeleri beklemeye aldığı, bazılarının ise Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı verdiği ifade ediliyor.

Survivor 2026'nın ilk diskalifiyesi yaşanabilir.

All star yarışmacılarının gelmesiyle beraber Survivor'da kaos bir anda yükseldi. Ünlüler takımındaki Seren Ay ve Nagihan'ın yıldızı bir türlü kavuşmazken yeni bölümde ikili arasında sandalye fırlatma tartışması yaşanmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise bu olayın daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yarışmacılara Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını açıkladı. 'Nagihan'ı durduramadık' ifadesini kullanan Acun Ilıcalı aynı zamanda Seren Ay'ın kolunun hasar gördüğünü ve gözetim altında tutulduğunu belirtti. Sosyal medyada ise Nagihan'ın bu hareketinin ardından diskalifiye edilmesi bekleniyor.

