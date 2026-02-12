Survivor’daki Diskalifiye İddiasından Yerli Dizi Maliyetlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Şubat Perşembe günü televizyon dünyasında yine yoğun bir trafik vardı. Ekrana gelen yeni bölümler kadar set arkasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Gün içinde konuşulan başlıkları kaçıranlar için tüm öne çıkanları derleyip toparladık. Reyting yarışındaki değişimler, sürpriz oyuncu haberleri ve sosyal medyada büyüyen tartışmalar günün ritmini belirledi. Yapım ekiplerinden gelen kulis bilgileri de tabloyu tamamladı. Bugün televizyon cephesinde hangi başlıklar öne çıktı, birlikte bakalım.
Sahtekarlar’da Yiğit Kirazcı’yla partner olmak için Şeyma Gökçe Cengiz kadroya dahil oldu.
Yeraltı ve Hudutsuz Sevda’daki benzer sahneler dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi.
Delikanlı dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.
Survivor'da son günlerde yarışmacılar arasındaki tartışmalar arttı.
Dizinin başrol oyuncuları, Sevdiğim Sensin hakkında açıklamada bulundular.
Kanbolat Görkem Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz gün vefat etti.
Final yapan diziler arasına Star TV'nin sevilen işlerinden Sahipsizler de dahil oldu.
11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Financial Times, Türkiye'deki dizi sektörünün yüksek enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları yazdı.
Survivor 2026'nın ilk diskalifiyesi yaşanabilir.
