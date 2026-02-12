onedio
Yeraltı ve Hudutsuz Sevda Dizilerindeki Sahnelerin Benzerliği Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.02.2026 - 20:19

2025-2026 sezonunda başlayan yeni diziler arasında öne çıkmayı başaran Yeraltı dizisi ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Henüz ilk üç bölümü yayınlanmış olsa da başarılı yapım izleyiciye kendini sevdirdiğini reyting sonuçlarıyla kanıtladı. Şimdiyse dizideki bir sahne, başrolde yer alan Deniz Can Aktaş’ın önceki dizisi Hudutsuz Sevda’dan bir sahne ile benzetildi. Gelin detaylara geçelim!

NOW’da yayınlanan Yeraltı her çarşamba yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı dizi geçtiğimiz gün (11 Şubat) yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerde reytingleriyle birinci olarak günü galibiyetle tamamladı. 

Deniz Can Aktaş’ın bir önceki dizisi olan Hudutsuz Sevda da yayınlandığı zaman için gündemden düşmeyen dizilerdendi. Aktaş’ın o dizideki partneri ise Miray Daner’di. 

Şimdiyse iki dizideki benzer sahneler dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. İki sahne de beğeniyle karşılandı.

İşte o sahneler 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
