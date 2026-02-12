Yeraltı ve Hudutsuz Sevda Dizilerindeki Sahnelerin Benzerliği Gündeme Geldi

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı dizi geçtiğimiz gün (11 Şubat) yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerde reytingleriyle birinci olarak günü galibiyetle tamamladı.

Deniz Can Aktaş’ın bir önceki dizisi olan Hudutsuz Sevda da yayınlandığı zaman için gündemden düşmeyen dizilerdendi. Aktaş’ın o dizideki partneri ise Miray Daner’di.

Şimdiyse iki dizideki benzer sahneler dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. İki sahne de beğeniyle karşılandı.