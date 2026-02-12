onedio
Sahtekarlar Dizisine Yiğit Kirazcı İçin Sürpriz Partner!

Elif Sude Yenidoğan
12.02.2026 - 21:47

NOW’da pazar akşamları ekranlara gelen Sahtekarlar dizisi yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolleri paylaştığı dizi heyecan dolu hikayesiyle reytinglerde güzel karşılıklar alıyor. Şimdiyse diziye yeni bir oyuncunun katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

2025-2026 sezonunda başlayan yeni dizilerden olan Sahtekarlar, tutunmayı başarabilen yapımlardan oldu.

Yeni dizilerden birkaçı erken final yaparak ekranlara veda etti, birkaçı da final riski yaşıyor. Ancak Sahtekarlar şanslı olan dizilerden. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Pazar günlerinin reyting sonuçları da başarılarını kanıtlıyor. 

Geçtiğimiz haftalarda adı Kızılcık Şerbeti’ne geri dönme ihtimaliyle anılan Yiğit Kirazcı, Sahtekarlar dizisiyle anlaşmaya varmıştı.

Şimdiyse Yiğit Kirazcı’yla partner olmak için Şeyma Gökçe Cengiz kadroya dahil oldu.

Kadrosunu başarılı isimlerle genişletmeye devam eden dizide Şeyma Gökçe Cengiz, Şerife karakterine hayat verecek. Karakter 18. bölümden itibaren hikayede yer alacak. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şerife, Asya’ya (Hilal Altınbilek) benzemek için estetik operasyonlar geçirmiş, hapishane geçmişi olan biri olarak izleyiciyle buluşacak.

