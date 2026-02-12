Sahtekarlar Dizisine Yiğit Kirazcı İçin Sürpriz Partner!

Yeni dizilerden birkaçı erken final yaparak ekranlara veda etti, birkaçı da final riski yaşıyor. Ancak Sahtekarlar şanslı olan dizilerden. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Pazar günlerinin reyting sonuçları da başarılarını kanıtlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda adı Kızılcık Şerbeti’ne geri dönme ihtimaliyle anılan Yiğit Kirazcı, Sahtekarlar dizisiyle anlaşmaya varmıştı.