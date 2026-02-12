Sahtekarlar Dizisine Yiğit Kirazcı İçin Sürpriz Partner!
NOW’da pazar akşamları ekranlara gelen Sahtekarlar dizisi yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolleri paylaştığı dizi heyecan dolu hikayesiyle reytinglerde güzel karşılıklar alıyor. Şimdiyse diziye yeni bir oyuncunun katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
2025-2026 sezonunda başlayan yeni dizilerden olan Sahtekarlar, tutunmayı başarabilen yapımlardan oldu.
Şimdiyse Yiğit Kirazcı’yla partner olmak için Şeyma Gökçe Cengiz kadroya dahil oldu.
