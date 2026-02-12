Alizade, Beren Saat’in Çıkardığı Şarkı İçin Yorum Yaptı
Ekranların uzun yıllardır en beğenilen yüzlerinden biri olan Beren Saat, bu kez farklı bir alanda karşımıza çıktı. Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü isim, müziğe yöneldi. Yıllardır sanat dünyasının içinde olan Beren Saat, şimdi kendi şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İngilizce bir single yayınlayan oyuncu, yeni bir başlangıç yaptı. Sosyal medyada konu kısa sürede gündeme taşındı. Rap şarkılarıyla tanınan Alizade de yorum yaptı.
Beren Saat ilk dizisinden bu yana sektörün önde gelen isimlerinden.
Parça yayınlandığı andan itibaren hem hayranlarının hem de müzik sektöründeki diğer isimlerin dikkatini çekti.
