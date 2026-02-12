onedio
Alizade, Beren Saat’in Çıkardığı Şarkı İçin Yorum Yaptı

Alizade, Beren Saat'in Çıkardığı Şarkı İçin Yorum Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.02.2026 - 21:02

Ekranların uzun yıllardır en beğenilen yüzlerinden biri olan Beren Saat, bu kez farklı bir alanda karşımıza çıktı. Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü isim, müziğe yöneldi. Yıllardır sanat dünyasının içinde olan Beren Saat, şimdi kendi şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İngilizce bir single yayınlayan oyuncu, yeni bir başlangıç yaptı. Sosyal medyada konu kısa sürede gündeme taşındı. Rap şarkılarıyla tanınan Alizade de yorum yaptı.

Beren Saat ilk dizisinden bu yana sektörün önde gelen isimlerinden.

Hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle yıllardır popülerliğini kaybetmedi. Özellikle döneminin çok izlenen projelerinde yer alarak adını kalıcı hale getirdi. Zaman içinde dijital platform işlerinde de rol aldı ve farklı türlerde karakterler canlandırdı. Oyunculuktan sonra ise bu sefer yönünü müziğe çevirdi. CapitaliZoo adlı İngilizce şarkısını dijital platformlarda yayınladı. Şarkının düzenlemesinde Kenan Doğulu’nun imzası var.

Parça yayınlandığı andan itibaren hem hayranlarının hem de müzik sektöründeki diğer isimlerin dikkatini çekti.

Rap şarkılarıyla tanınan Alizade de Beren Saat’in şarkısı için yorum yapmadan geçemedi. 

“Beren Saat abla sen şarkı yapmam ben de bihter olmak. Abla kendine gel sen bihtersin. Kenan Dogluya kafani karistirmaki izin verme. Bihter come back please. Toygar Isikli say her please bro”

