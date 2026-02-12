Ünlü Oryantal Asena Çocukken Gördüğü Şiddeti İlk Kez Anlattı!
Bir döneme damga vuran oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, uzun yıllar boyunca sahnedeki enerjisi ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmemişti.
Katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaşadıklarını anlatan Asena, babaannesinden gördüğü şiddeti dile getirdi.
