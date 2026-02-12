onedio
Ünlü Oryantal Asena Çocukken Gördüğü Şiddeti İlk Kez Anlattı!

Ünlü Oryantal Asena Çocukken Gördüğü Şiddeti İlk Kez Anlattı!

12.02.2026 - 15:46

Bir dönemin en çok konuşulan oryantallerinden Asena, bu kez sahne performanslarıyla değil, yürek burkan çocukluk anılarıyla gündemde. Babaannesi tarafından büyütülen ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü isim, buna rağmen çocukluğunun fiziksel şiddet gölgesinde geçtiğini söyledi.

Bir döneme damga vuran oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, uzun yıllar boyunca sahnedeki enerjisi ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmemişti.

Özellikle İbrahim Tatlıses ile yaşadığı olaylı ilişki, yıllarca konuşulmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise 25 yıl aradan sonra yılbaşı programında Tatlıses ile bir araya gelen Asena, bu buluşmanın kendisi için bir “hesap kapatma” olduğunu söyleyerek yeniden gündem olmuştu.

'Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmak ve hesapları kapatmaktı. Kimseyle bir yarışım ya da dargınlığım yok' diyerek olayı kapatmıştı.

Katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaşadıklarını anlatan Asena, babaannesinden gördüğü şiddeti dile getirdi.

