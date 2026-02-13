Milyoner’de Bir Yarışmacı İlk Sorusunda Joker Kullandı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayın hayatına tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam (12 Şubat) yayınlanan yeni bölümden bir kesit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yarışmacının ilk sorusunda joker kullanması dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
Milyoner yarışması Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.
Yarışmacıya üniversiteye geçiş sınavları hakkında bir soru sorulmuştu.
