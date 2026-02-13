onedio
Milyoner'de Bir Yarışmacı İlk Sorusunda Joker Kullandı

Milyoner’de Bir Yarışmacı İlk Sorusunda Joker Kullandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.02.2026 - 08:45

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayın hayatına tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam (12 Şubat) yayınlanan yeni bölümden bir kesit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yarışmacının ilk sorusunda joker kullanması dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Milyoner yarışması Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.

Milyoner yarışması Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yeni bölümlerine devam ediyor.

Yarışmayı ekran başından izlerken soruları yanıtlamak kolay gelebiliyor. Ancak programa katılan kim varsa stüdyo heyecanının bir başka olduğunu, bildikleri her şeyi unutturduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz akşam da bir yarışmacı heyecanına yenik düştü.

Yarışmacıya üniversiteye geçiş sınavları hakkında bir soru sorulmuştu.

Yarışmacıya üniversiteye geçiş sınavları hakkında bir soru sorulmuştu.

Soru yarışmacının henüz ilk sorusuydu. Ancak yarışmacı cevap vermekte zorlanacağını anlayınca hemen jokerin kullanmak istedi. İlk sorusunda joker kullanmış olması ise sosyal medya platfromlarında gündeme geldi. 

“Türkiye’de, üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?

A: Akıllı cep telefonu

B: Tablet bilgisayar

C: Kablosuz kulaklık

D: Numaralı gözlük”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
