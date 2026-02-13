onedio
Kenan İmirzalıoğlu’nun Başrolündeki A.B.İ. Dizisine Şarkıcı Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
13.02.2026 - 10:48

Başlayacağı duyurulduğu andan itibaren nabızların yükseldiği A.B.İ. dizisi yayınlanmasıyla birlikte de beklentileri karşıladı. Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekranlara döndüren projede Afra Saraçoğlu da kadın başrole hayat veriyor. Aynı zamanda kadroda birbirinden deneyimli isimler de yer alıyor. Şimdiyse A.B.İ. dizisine bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Her salı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. köklü bir ailenin başına gelen olayları anlatıyor.

Ailenin başındaki ismin rahatsızlanmasıyla birlikte tüm sorumluluk Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakterine kalıyor. Doğan, zamanında ailesiyle arasının bozulmasıyla İzmir’de doktorluk yaparak kurduğu hayatını bırakmak istemese de mecbur kalıyor. Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Çağla ise bu köklü ailenin şirketine avukat olarak giriyor ancak gizlediği ve ortaya çıkmasından korktuğu birçok gerçek var.

Şimdiyse diziye Sinan karakterinin dert ortağı olarak şarkıcı Müjde geliyor.

Müjde karakterini Gizem Coşkun canlandıracak. Sinan karakterini ise Sinan Tuzcu canlandırıyor. 

Hancıoğlu ailesinin büyük oğlu olan Sinan, işlerin başına geçeceğini düşünürken Doğan’ın gelişiyle birlikte planları bozuluyor. Aynı zamanda bulaştığı kirli işlerden de sıyrılamadığı için başı beladan kurtulmuyor. İşte A.B.İ. dizisi tüm bu olaylarla birlikte salı günleri reyting birincisi olmayı başarıyor. Bakalım yayın hayatını aynı başarıyla sürdürebilecek mi?

