Kenan İmirzalıoğlu’nun Başrolündeki A.B.İ. Dizisine Şarkıcı Geliyor!

Ailenin başındaki ismin rahatsızlanmasıyla birlikte tüm sorumluluk Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakterine kalıyor. Doğan, zamanında ailesiyle arasının bozulmasıyla İzmir’de doktorluk yaparak kurduğu hayatını bırakmak istemese de mecbur kalıyor. Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Çağla ise bu köklü ailenin şirketine avukat olarak giriyor ancak gizlediği ve ortaya çıkmasından korktuğu birçok gerçek var.