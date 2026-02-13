Kenan İmirzalıoğlu’nun Başrolündeki A.B.İ. Dizisine Şarkıcı Geliyor!
Başlayacağı duyurulduğu andan itibaren nabızların yükseldiği A.B.İ. dizisi yayınlanmasıyla birlikte de beklentileri karşıladı. Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekranlara döndüren projede Afra Saraçoğlu da kadın başrole hayat veriyor. Aynı zamanda kadroda birbirinden deneyimli isimler de yer alıyor. Şimdiyse A.B.İ. dizisine bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Her salı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. köklü bir ailenin başına gelen olayları anlatıyor.
Şimdiyse diziye Sinan karakterinin dert ortağı olarak şarkıcı Müjde geliyor.
