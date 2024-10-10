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Eğitimci, Yazar Dilek Cesur: "Kitap Fuarları: Gençlerin Geleceğine Açılan Kapı"
Eğitimci, Yazar Dilek Cesur: "Kitap Fuarları: Gençlerin Geleceğine Açılan Kapı"
Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 800 yazar ve 530 yayınevi ile bir festival havasında gerçekleşiyor. Eğitimci ve yazar Dilek Cesur, fuarın gençlere ve topluma kattığı değerleri vurgularken, kitapların bakış açılarını değiştirme gücüne dikkat çekiyor. Kendi çocukluk deneyimlerinden yola çıkan, kitapların insanlarını nasıl geliştirdiğini anlatan Cesur, modern ebeveynlik ve aile içi iletişim dağıtımlarında önemli gözlemler paylaşıyor. Ayrıca modern ebeveynlikteki zorluklar ve sağlıklı iletişimin önemi üzerinde değerli tespitlerde bulunuyor.
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-13 Ekim tarihleri arasında Kocaeli kitap fuarında 800 yazar, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği, 530 yayın evi, sahaf ve STK katılımıyla bir fuar değil festival olacak diyebiliriz. Bu fuarlar ülkenin geleceğine, gençliğe neler vadediyor?
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-Türkiye'nin en büyük kitap fuarına çok geniş bir katılım yapılıyor. Özelikle izleyici ve yazarlar. Birçok yerde konuşuyorsunuz. Kitap fuarında konuşmanın bir farkı var mı?
-Eğitici atölye çalışmaları, paneller ve söyleşiler sayesinde Kocaeli halkı, entelektüel bir seyahate çıkıyor bu fuarla. Kente katkısı ne olur bu fuarın?
-Aile içi iletişimde ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar nelerdir? Bu hataların ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor?
-Evlilik ve ebeveynlik rollerini dengede tutmak bazen zor olabiliyor. Çiftlerin hem iyi bir ebeveyn hem de iyi bir eş olabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir?
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-Aileler genellikle kriz anlarında doğru iletişim kurmakta zorlanabiliyor. Zorlayıcı durumlarla baş ederken aile bireyleri nasıl bir iletişim yöntemi izlemelidir?
-İlişkilerde duygusal emek üzerine sıkça konuşuluyor. Sizce evliliklerde ve aile ilişkilerinde duygusal emeğin rolü nedir ve bu denge nasıl sağlanır?
-Aile içinde sağlıklı sınırlar oluşturmak, hem bireysel gelişim hem de ilişkilerin dengesi açısından önemli. Sınırlar nasıl belirlenmeli ve nasıl korunmalı?
-Günümüzde aile yapısı ve aile içi roller geçmişe kıyasla büyük değişim gösterdi. Sizce bu değişim aile ilişkilerini nasıl etkiliyor? Modern aile yapısında en çok hangi sorunlar ön plana çıkıyor?
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