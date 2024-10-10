Eğitimci, Yazar Dilek Cesur: "Kitap Fuarları: Gençlerin Geleceğine Açılan Kapı"

Kitap fuarlarına gittiğim zaman insanlar beni dinlemeye geldiğinde orada mutlaka başka yazarların kitapları ile de tanışıyor. O yüzden kitap fuarlarında konuşmayı daha çok seviyorum. Kendim de bir kitapsever olarak mutlaka fuarı geziyorum. Kitaplara dokunmak bile insanın içindeki okuma aşkını alevlendiriyor. Bu sebepten kitap fuarında konuşmak benim için daha heyecan verici oluyor.

-Kocaeli'de fuarda gördüğünüz şey üzerinden soracağım, kitap çocukların toplumun geleceği mi gerçekten?

Daha önce hiç duymadığın bir bilgiyi ya da doğru bildiğin şeylerin aslında yanlış olduğunu kitaplar sayesinde öğrenebilirsin. Hiç gitmediğin bir ülkeyi yine kitaplar sayesinde gezebilirsin. Yeni bir bakış açısı kazanmayı, olayları farklı pencereden yorumlamayı, zihinsel olarak gelişmeyi yine kitaplar sayesinde başarabilirsin. Yani sorunun cevabı, “Evet, kitaplar toplumun geleceğidir.”