Davete Gitmeden Yayın Açan Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Canlı yayında telaşla hazırlanırken dişinin arasındaki kalıntıyı fark etmeyen Seda Bakan'a resmen anlık olarak yorum yağdı.

Davete katılmak üzere hazırlanan Seda Bakan yorumlarda birçok kişi tarafından uyarıldıysa da canlı yayında gelen mesajları hiç takip etmedi, dolayısıyla da göremedi.

Canlı yayında sesini duyuramayan kullanıcılar bu durumu kendine o kadar dert etti ki Seda Bakan'ın son gönderisine gidip dişinde bir şey olduğunu yinelediği yorumlarda bulundu.