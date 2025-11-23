onedio
Davete Gitmeden Yayın Açan Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Davete Gitmeden Yayın Açan Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 23:43

Bir davete gitmeden önce Instagram'da canlı yayın açan ünlü oyuncu Seda Bakan, sürpriz bir diş kriziyle gündeme oturdu. Canlı yayın kazası viral oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

En son Zeytin Ağacı ve Gelin Takımı'nda izlediğimiz Seda Bakan'ı tanımayan yoktur.

Yıllar önce hayatımıza giren, sempatik ve cana yakın halleriyle de tüm gözleri üzerine çeken Seda Bakan, şimdilerde Show TV'de yayına girecek, başrolünde yer aldığı 'Rüya Gibi' dizisinin yoğun çekim temposuna ayak uyduruyor. 

İki kızı ve mütevazı halleriyle dikkat çeken Seda Bakan, ünlülerle yaşadığı polemiklerle de gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 

Zeytin Ağacı galasında Tuba Büyüküstün'le, Esas Oğlan'dan sonra da yakın arkadaşı Hadise'yle yaşadıklarını, 'yanlışlıkla' bıraktığı beğenilerin ardından biten dostlukları hatırlatmak isteriz!

Magazinde sık sık yer alan Seda Bakan, bu sefer de bir canlı yayın kazasıyla sosyal medyanın konusu oldu! Buyurun, Bakan'ın canlı yayınına şöyle bir göz atalım.

Peş peşe gelen yorumlardan da anlayacağınız üzere Seda Bakan'ın dişinin arasına takılı olan şey kullanıcıları alarma geçirdi.

Canlı yayında telaşla hazırlanırken dişinin arasındaki kalıntıyı fark etmeyen Seda Bakan'a resmen anlık olarak yorum yağdı. 

Davete katılmak üzere hazırlanan Seda Bakan yorumlarda birçok kişi tarafından uyarıldıysa da canlı yayında gelen mesajları hiç takip etmedi, dolayısıyla da göremedi. 

Canlı yayında sesini duyuramayan kullanıcılar bu durumu kendine o kadar dert etti ki Seda Bakan'ın son gönderisine gidip dişinde bir şey olduğunu yinelediği yorumlarda bulundu.

