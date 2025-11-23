Davete Gitmeden Yayın Açan Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Bir davete gitmeden önce Instagram'da canlı yayın açan ünlü oyuncu Seda Bakan, sürpriz bir diş kriziyle gündeme oturdu. Canlı yayın kazası viral oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
En son Zeytin Ağacı ve Gelin Takımı'nda izlediğimiz Seda Bakan'ı tanımayan yoktur.
Magazinde sık sık yer alan Seda Bakan, bu sefer de bir canlı yayın kazasıyla sosyal medyanın konusu oldu! Buyurun, Bakan'ın canlı yayınına şöyle bir göz atalım.
Peş peşe gelen yorumlardan da anlayacağınız üzere Seda Bakan'ın dişinin arasına takılı olan şey kullanıcıları alarma geçirdi.
