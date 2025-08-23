Bir Pazarcı Pazarlarda Pos Cihazı Kullanımına İsyan Etti: "Garibanda Kredi Kartı Ne Arar?"

Türkiye genelinde semt pazarlarında 15 Ağustos’tan itibaren yeni dönem başladı. Pazarlarda artık kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek. Bankalarla yapılan anlaşmalar sonucunda esnaf için komisyon oranları düşük tutulurken, uygulamanın hem alışverişi kolaylaştırması hem de ticareti artırması hedefleniyor. Ancak bir pazarcı bu uygulamaya isyan ederek “Gel de bu kalabalıkta pos cihazıyla uğraş. Müşteri beklemez, burası market değil.' sözleriyle isyan etti.
Pazarcının bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
