Bir Pazarcı Pazarlarda Pos Cihazı Kullanımına İsyan Etti: "Garibanda Kredi Kartı Ne Arar?"

Türkiye genelinde semt pazarlarında 15 Ağustos’tan itibaren yeni dönem başladı. Pazarlarda artık kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek. Bankalarla yapılan anlaşmalar sonucunda esnaf için komisyon oranları düşük tutulurken, uygulamanın hem alışverişi kolaylaştırması hem de ticareti artırması hedefleniyor. Ancak bir pazarcı bu uygulamaya isyan ederek “Gel de bu kalabalıkta pos cihazıyla uğraş. Müşteri beklemez, burası market değil.' sözleriyle isyan etti.