Kapıkule Sınır Kapısı'nda Konuşan Gurbetçiler Sözleriyle Yine Tepki Çekti

Gökçe Cici
22.08.2025 - 15:54

Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolculuğu başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşurken, bekleyenler ailelerinden ayrılmanın hüznünü dile getirdi. Çekilen bir videoda “Türkiye bizim için cennet gibi. Burada bıraktıklarımız annemiz, babamız. Gelip ülkeye döviz bırakıyoruz, bu Türkiye için büyük katkı” sözleri öne çıktı.

Kaynak: İHA

“Vatanın kıymetini bilsinler” sözleri dikkat çekti

Görüntülerde sınır kapısında araç kuyruğunda bekleyen gurbetçiler, yaz tatilinin ardından yeniden Avrupa’ya dönmenin hüznünü anlattı. Bir kişi, “Özlem var, memleket hasreti var. Arkada bıraktığımız ailemiz var; annemiz, babamız var” dedi. Çalıştıkları ülkelerde 11 ay boyunca emek verdiklerini, yılda sadece 1 ay izne gelebildiklerini belirtti.

Başka bir gurbetçi ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Çok özlemişiz, ama artık çalışmalıyız, işe gitmeliyiz. Yani gurbet. Mecbur çalışacağız, ekmek parası için. İnsan vatanın kıymetini bilsin, gerçekten kıymetini bilsin. İsyan etmesin, şükretsin. Bizden daha kötü durumda olanlar var, her halimize şükür.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
