Kapıkule Sınır Kapısı'nda Konuşan Gurbetçiler Sözleriyle Yine Tepki Çekti

Görüntülerde sınır kapısında araç kuyruğunda bekleyen gurbetçiler, yaz tatilinin ardından yeniden Avrupa’ya dönmenin hüznünü anlattı. Bir kişi, “Özlem var, memleket hasreti var. Arkada bıraktığımız ailemiz var; annemiz, babamız var” dedi. Çalıştıkları ülkelerde 11 ay boyunca emek verdiklerini, yılda sadece 1 ay izne gelebildiklerini belirtti.

Başka bir gurbetçi ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Çok özlemişiz, ama artık çalışmalıyız, işe gitmeliyiz. Yani gurbet. Mecbur çalışacağız, ekmek parası için. İnsan vatanın kıymetini bilsin, gerçekten kıymetini bilsin. İsyan etmesin, şükretsin. Bizden daha kötü durumda olanlar var, her halimize şükür.