Kapıkule Sınır Kapısı'nda Konuşan Gurbetçiler Sözleriyle Yine Tepki Çekti

Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolculuğu başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşurken, bekleyenler ailelerinden ayrılmanın hüznünü dile getirdi. Çekilen bir videoda “Türkiye bizim için cennet gibi. Burada bıraktıklarımız annemiz, babamız. Gelip ülkeye döviz bırakıyoruz, bu Türkiye için büyük katkı” sözleri öne çıktı.
“Vatanın kıymetini bilsinler” sözleri dikkat çekti
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
