Arap Turist Gelen Hesap Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sık sık gündeme geliyor. Bu kez tartışma yaratan görüntülerin sahibi bir Arap turist oldu. Bir kafede içtikleri kahve ve yedikleri kruvasan sonrası gelen fişi videoya alan turist, fiyatı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa sürede yayılan video, özellikle sosyal medyada hararetli yorumlara yol açtı. Türkiye’deki fiyatların yabancı turistler için bile yüksek bulunması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hesap detayı şaşkınlık yarattı
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın