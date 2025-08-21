Arap Turist Gelen Hesap Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Videoda turist, “Burası Türkiye. Sadece iki fincan kahve var, sadece üç kruvasan ve bir bisküvi. 1.490 Türk lirası” sözleriyle masadaki ürünleri ve fiyatı anlatı. Almanya’daki fiyatlarla kıyaslama yapan turist, “Orada bir kruvasan iki euro, yani yaklaşık 90 lira” diyerek Türkiye’deki rakamın çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.