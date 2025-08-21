onedio
Arap Turist Gelen Hesap Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Arap Turist Gelen Hesap Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 18:19

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sık sık gündeme geliyor. Bu kez tartışma yaratan görüntülerin sahibi bir Arap turist oldu. Bir kafede içtikleri kahve ve yedikleri kruvasan sonrası gelen fişi videoya alan turist, fiyatı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa sürede yayılan video, özellikle sosyal medyada hararetli yorumlara yol açtı. Türkiye’deki fiyatların yabancı turistler için bile yüksek bulunması dikkat çekti.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Hesap detayı şaşkınlık yarattı

Hesap detayı şaşkınlık yarattı

Videoda turist, “Burası Türkiye. Sadece iki fincan kahve var, sadece üç kruvasan ve bir bisküvi. 1.490 Türk lirası” sözleriyle masadaki ürünleri ve fiyatı anlatı. Almanya’daki fiyatlarla kıyaslama yapan turist, “Orada bir kruvasan iki euro, yani yaklaşık 90 lira” diyerek Türkiye’deki rakamın çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.

