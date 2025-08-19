Bir İş Başvurusunda Sorulan Sorular Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir iş görüşmesi öncesi doldurulması gereken formda adaylara ilginç sorular yöneltildi. “Paramı ATM’den nasıl çekerim?”, “Apple ürünleri umurumda olur mu?”, 'En sevdiğiniz ve tekrar tekrar izlediğiniz diziler varsa yazınız' gibi sorular dikkat çekerken, kişisel detay isteyen sorular da yer aldı.

Formun gündeme düşmesiyle birlikte kullanıcılar bu soruların iş başvurusu için gereksiz ve aşırı olduğunu savundu.