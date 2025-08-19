onedio
Bir İş Başvurusunda Sorulan Sorular Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gökçe Cici
19.08.2025 - 20:57

2025 yılında iş bulmanın giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. İş arayanlar için yalnızca nitelikler değil, işverenlerin bazen tuhaf istekleri ve soruları da sürecin zorlukları arasında. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir iş başvuru formu, sorularıyla gündeme oturdu. X kullanıcıları bu duruma yorum yapmaktan geri durmadı, kimi sorulara güldü kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir iş görüşmesi öncesi doldurulması gereken formda adaylara ilginç sorular yöneltildi.

Bir iş görüşmesi öncesi doldurulması gereken formda adaylara ilginç sorular yöneltildi. “Paramı ATM’den nasıl çekerim?”, “Apple ürünleri umurumda olur mu?”, 'En sevdiğiniz ve tekrar tekrar izlediğiniz diziler varsa yazınız' gibi sorular dikkat çekerken, kişisel detay isteyen sorular da yer aldı. 

Formun gündeme düşmesiyle birlikte kullanıcılar bu soruların iş başvurusu için gereksiz ve aşırı olduğunu savundu.

Başvuruda yer alan sorulardan bazıları ise şöyle 👇🏻

X ahalisinin eleştirisi gecikmedi👇🏻

Peki sizin düşünceniz ne? Yorumlara bekliyoruz...

