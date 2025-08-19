Bir İş Başvurusunda Sorulan Sorular Sosyal Medyada Gündem Oldu
2025 yılında iş bulmanın giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. İş arayanlar için yalnızca nitelikler değil, işverenlerin bazen tuhaf istekleri ve soruları da sürecin zorlukları arasında. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir iş başvuru formu, sorularıyla gündeme oturdu. X kullanıcıları bu duruma yorum yapmaktan geri durmadı, kimi sorulara güldü kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir iş görüşmesi öncesi doldurulması gereken formda adaylara ilginç sorular yöneltildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başvuruda yer alan sorulardan bazıları ise şöyle 👇🏻
X ahalisinin eleştirisi gecikmedi👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Peki sizin düşünceniz ne? Yorumlara bekliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın