"Barışma İddiası Yalan": Ferdi Tayfur'un Avukatı Kızı ve Eski Eşiyle İlgili Şok Gerçekleri Bir Bir Açıkladı!
"Barışma İddiası Yalan": Ferdi Tayfur'un Avukatı Kızı ve Eski Eşiyle İlgili Şok Gerçekleri Bir Bir Açıkladı!
Türk arabesk müziğinin yapı taşlarından Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milyonları derinden üzen acı kayıptan sonra gözler özellikle de küs olduğu aile üyelerine çevrildi. Usta sanatçının son istediğinin kızıyla barışmak olduğu yönündeki iddiaları ise avukatı Hakan Tamgüç yalanladı!
Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; Ferdi Tayfur’un konuşmadığı kızı Tuğçe Tayfur'u mirasından men etmeyi planladığını söyleyen Tamgüç, 'Ölürsem mezarıma da gelmesinler' sözlerini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet
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'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi yüreklere kazınan sayısız parçası ve rol aldığı yapımlarıyla milyonların sevgisini kazanan Ferdi Tayfur, ne yazık ki 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Cenaze günü pek çok olay yaşandı biliyorsunuz ki; bunların başlıcası Ferdi Tayfur'un yıllardır küslük yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır'la ilgiliydi!
"Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" sözleriyle ilk açıklamayı yapan Necla Nazır'ın cenazeye katılıp katılmayacağı merak etmişti.
Annesi açıklama yapsa da sessizliğini bir süre daha koruyan Tuğçe Tayfur'sa cenazeden bir gün önce gasilhaneye gidip feryat etmişti.
Timur, Taha, Tuğba, Funda ve Tuğçe olmak üzere beş çocuğu bulunan Ferdi Tayfur'un serveti de ortaya çıkmıştı. Buna göre, her çocuğun servetten 600 milyon lira pay alacağı iddia edildi.
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Miras haberlerinden sonra açıklama yapan gazeteci Kenan Çınar ise Ferdi Tayfur'un son istediği hakkında "Kızımla barışmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; tüm haberlerin ve açıklamaların ardından Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ten ağızları açık bırakacak cinsten yeni açıklamalar geldi.
Avukatın açıklamaları ise şu şekilde; "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. ‘Hastalığım geçsin, sonra yapalım’ demişti. Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Tuğçe Hanım’ın kendisine attığı mesajlar var ‘Ne kadar iğrenç bir babasın’ gibi laflar ettiği. Bana yollamıştı Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti."
"Tuğçe Hanım ‘Bizi hastaneye kabul etmediler’ diyor ama külliyen yalan. Daha önce de babasının 50 milyon liralık dava açtığını iddia etmişti. Böyle bir dava açmadık. Ferdi Abi’yi milyonların gözü önünde küçük düşürdü. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım."
"Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına" ifadelerini kullanan Tamgüç, bu durumun usta sanatçıyı çok üzdüğünü belirterek sözlerini sürdürdü:
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"Ferdi Abi çok üzüldü. Vefat edeli henüz 3 gün olmuşken herkes mal varlığıyla ilgili bir şey yazıyor. Ama kimlere neler yaptığıyla ilgili hiç haber yapılmadı. Binlerce çocuk okuttu, Kuran kurslarıyla ilgili çalışmalar yaptı.”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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