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Antalya'da Düzenlenen Trans Güzellik Yarışmasının Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Antalya'da Düzenlenen Trans Güzellik Yarışmasının Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.05.2024 - 12:03 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 12:16

Dünyada trans güzellik yarışmaları sık sık düzenleniyor. Peki hiç Türkiye'de düzenlenen trans güzellik yarışmasına denk geldiniz mi? İşte bu görüntüler oradan!

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Türkiye'de ve dünyada çeşitli güzellik yarışmaları yapıldığını biliyoruz. Bir de trans bireylerin düzenlediği güzellik yarışmaları var. Her ne kadar biz kendi ülkemizde görmesek de belirli topluluklar arasında zaman zaman bu tür yarışmalar yapılıyor.

Türkiye'de ve dünyada çeşitli güzellik yarışmaları yapıldığını biliyoruz. Bir de trans bireylerin düzenlediği güzellik yarışmaları var. Her ne kadar biz kendi ülkemizde görmesek de belirli topluluklar arasında zaman zaman bu tür yarışmalar yapılıyor.

Örneğin geçtiğimiz yıllarda İstanbul LGBT Dayanışma Derneği’nin ‘Sen Yoksan Çok Eksiğiz’ sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında bir yarışma düzenlenmişti. Türkiye'nin ilk trans güzeli de Yankı Bayramoğlu olmuştu.

Örneğin geçtiğimiz yıllarda İstanbul LGBT Dayanışma Derneği’nin ‘Sen Yoksan Çok Eksiğiz’ sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında bir yarışma düzenlenmişti. Türkiye'nin ilk trans güzeli de Yankı Bayramoğlu olmuştu.

Şimdi ise Antalya'daki bir gece kulubünde tamamı trans bireylerden oluşan "Akdeniz Güzeli" yarışması düzenlendi.

Şimdi ise Antalya'daki bir gece kulubünde tamamı trans bireylerden oluşan "Akdeniz Güzeli" yarışması düzenlendi.

Gecede derece alan güzeller şöyle 👇 3. güzel: Ayda

Gecede derece alan güzeller şöyle 👇 3. güzel: Ayda

2. Güzel: Simay

2. Güzel: Simay
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1. Güzel: Almira

1. Güzel: Almira

Yarışmanın videosunu buradan seyredebilirsiniz 👇

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