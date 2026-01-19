onedio
AI Dokunuşu Selena Gomez'in 'Pasaklı' Kocası Benny Blanco’ya İlk Kez “Yakışıklı” Yorumu Getirdi

Lila Ceylan
19.01.2026 - 21:35

Selena Gomez'in ilk günden beri yanına yakıştırılmayan pasaklı kocası Benny Blanco'nun AI ile yapılan yeni imajı sosyal medyaya ilk kez 'Bu adam yakışıklıymış!' dedirtti. 

Bir saç modelinin erkeği ne kadar değiştirdiği bir kez daha kanıtlanmış oldu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Benny Blanco yıllardır hit şarkıların, büyük prodüksiyonların arkasındaki isimlerden biri. Ama kabul edelim, onun geniş kitlelerce asıl tanınması Selena Gomez ile yaşadığı aşkla oldu.

İlişki ortaya çıktığı andan itibaren de sosyal medyada tek bir algı vardı: “Hiç yakışıyorlar mı?” Benny’nin dağınık tarzı, umursamaz hali ve pasaklı bulunan imajı bu yargıyı iyice besledi. 

Öyle ki, aralarındaki kimya zamanla kabul görse bile Benny Blanco'nun 'pis ve pasaklı' imajı neredeyse değişmez bir “etiket” haline geldi.

Evlilikleriyle birlikte bu algının kırılacağı düşünülse de pek öyle olmadı. Ne zaman birlikte görüntülenseler yorumlar yine aynı yerden geldi.

“Yanındaki adama bir bak!', 'Senin yanına yakışıyor mu hiç?' yorumları bir bir sıralanırken çiftimiz aşk sarhoşluğu yaşıyordu. 

Yıllar sonra, Justin Bieber vakasının ardından ilk kez mutluluğu bulan Selena Gomez için sevinen milyonlar olsa da Benny Blanco'ya hep bir tereddütle yaklaşıldı.

Benny Blanco’nun geçmişte saçları, duş alışkanlıkları ve dağınık yaşam tarzıyla ilgili yaptığı rahat açıklamalar da bu algının kemikleşmesine neden oldu. Yani mesele yalnızca dış görünüş değil, Benny’nin bizzat beslediği “umursamaz adam” profiliydi. Ne tesadüf; tıpkı Justin Bieber'da olduğu gibi!

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren o "imajını değiştirmiş" Benny Blanco görselleri ise işin kırılma noktası oldu.

Altın Küre ödül törenine Selena Gomez'le beraber giden Benny Blanco'nun saçlarını kestirdiği ve olay bir imaj değişikliğiyle geceye katıldığı iddia edildi. O görüntüler yalnızca bir shop'tan ibaretti. Benny Blanco ne yazık ki saçını falan kestirmedi, imaj yenilemek için de bir adımda bulunmadı. 

Yani sosyal medyada viral olan o Benny Blanco, gerçek bir imaj değişikliğinden geçmiş Benny değil, dijital bir “ya Bennu şöyle olsaydı?” denemesiydi.

Ama asıl çarpıcı olan da buydu zaten. Tek bir saç müdahalesiyle insanlar şunu fark etti: “Aslında her şey daha farklı olabilirmiş.” Aynı yüz, aynı adam… sadece saçlar değişik. Ve ilk kez ciddi ciddi şu cümle kuruldu: “Ya bu adam yakışıklıymış aslında.”

Gerçekten saç mıydı mesele, yoksa yıllardır üzerine yapışan algı mı? Sosyal medya bu sorunun peşine düştü. Topu buradan X kullanıcılarına atalım; çünkü açık konuşalım büyük afalladılar. E haklılardı da...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
