AI Dokunuşu Selena Gomez'in 'Pasaklı' Kocası Benny Blanco’ya İlk Kez “Yakışıklı” Yorumu Getirdi

Altın Küre ödül törenine Selena Gomez'le beraber giden Benny Blanco'nun saçlarını kestirdiği ve olay bir imaj değişikliğiyle geceye katıldığı iddia edildi. O görüntüler yalnızca bir shop'tan ibaretti. Benny Blanco ne yazık ki saçını falan kestirmedi, imaj yenilemek için de bir adımda bulunmadı.

Yani sosyal medyada viral olan o Benny Blanco, gerçek bir imaj değişikliğinden geçmiş Benny değil, dijital bir “ya Bennu şöyle olsaydı?” denemesiydi.

Ama asıl çarpıcı olan da buydu zaten. Tek bir saç müdahalesiyle insanlar şunu fark etti: “Aslında her şey daha farklı olabilirmiş.” Aynı yüz, aynı adam… sadece saçlar değişik. Ve ilk kez ciddi ciddi şu cümle kuruldu: “Ya bu adam yakışıklıymış aslında.”

Gerçekten saç mıydı mesele, yoksa yıllardır üzerine yapışan algı mı? Sosyal medya bu sorunun peşine düştü. Topu buradan X kullanıcılarına atalım; çünkü açık konuşalım büyük afalladılar. E haklılardı da...