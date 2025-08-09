onedio
Adana'da Hissedilen Sıcaklık 55 Dereceyi Geçti Bir Vatandaş Sıcaklara İsyan Etti:"Buralardan Gitmek İstiyorum"

Adana'da Hissedilen Sıcaklık 55 Dereceyi Geçti Bir Vatandaş Sıcaklara İsyan Etti:"Buralardan Gitmek İstiyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 21:48

Son günlerde ülkemiz adeta kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Termometreler pek çok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkarken, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık bazı illerde 40 dereceyi aştı. Uzmanlar, bu durumun hem günlük yaşamı zorlaştırdığını hem de sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıyor bildiğiniz üzere.

Sıcağıyla meşhur olan Adana'da durum daha da kötü tahmin edebileceğiniz gibi. Hissedilen sıcaklık 55 dereceyi geçti. Bir vatandaş ise 'Sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor.' diyerek sıcak havaya isyan etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Buralardan gitmek istiyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor."

"Buralardan gitmek istiyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor."

Adana, Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olarak biliniyor ve bu ününü özellikle yaz aylarında kavurucu sıcaklarına borçlu. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde asfaltın bile eridiği esprileri yapılırken, halk bu duruma yıllardır alışkın. Adana’nın sıcağı, hem şehrin gündelik yaşamını hem de kültürel mizahını şekillendiren en belirgin özelliklerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Adana'da bir vatandaşın güneşe ateş ettiği bile söyleniyor bildiğiniz üzere. Vatandaşın isyanı da Adana'daki sıcağı resmen izlerken hissettirdi.

