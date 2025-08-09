Adana'da Hissedilen Sıcaklık 55 Dereceyi Geçti Bir Vatandaş Sıcaklara İsyan Etti:"Buralardan Gitmek İstiyorum"

Son günlerde ülkemiz adeta kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Termometreler pek çok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkarken, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık bazı illerde 40 dereceyi aştı. Uzmanlar, bu durumun hem günlük yaşamı zorlaştırdığını hem de sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıyor bildiğiniz üzere.

Sıcağıyla meşhur olan Adana'da durum daha da kötü tahmin edebileceğiniz gibi. Hissedilen sıcaklık 55 dereceyi geçti. Bir vatandaş ise 'Sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor.' diyerek sıcak havaya isyan etti.