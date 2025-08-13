onedio
11-12-13 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

11-12-13 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.08.2025 - 00:12

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

1. Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Romantik Tatilde Görüntülendi

1. Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Romantik Tatilde Görüntülendi

Konuşanlar'ın Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, Gazete Magazin muhabiri tarafından romantik Bodrum tatilinde, sevgilisiyle görüntülendi.

Detaylar bu içeriğimizde:

2. Bülent Ersoy'un Seyirciye Küfür Ettiği Anlar Gündem Oldu

2. Bülent Ersoy'un Seyirciye Küfür Ettiği Anlar Gündem Oldu

Bülent Ersoy'un Antalya'daki konserinde seyirciye dönerek 'Kız o****pu' dediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyirciye küfrettiği için tepki çeken Diva, sonradan o küfürün kendisine olduğunu açıkladı.

Detaylar bu içeriğimizde:

3. Aydilge'den Sonra Spotify'a Bir Taş da Tan Taşçı'dan Geldi

3. Aydilge'den Sonra Spotify'a Bir Taş da Tan Taşçı'dan Geldi

Spotify'ın Türkiye'deki editörlerine dava açmasının ardından sanatçılar ayaklandı. Önce Aydilge'nin öfke kustuğu bot meselesine bir taş da Tan Taşçı'dan geldi.

Detaylar bu içeriğimizde:

4. Halit Yukay'ın Kazadan Bir Dakika Önce Tatlıtuğ İle Konuştuğu Tespit Edildi

4. Halit Yukay'ın Kazadan Bir Dakika Önce Tatlıtuğ İle Konuştuğu Tespit Edildi

Günlerdir Marmara Denizi'nde aranan Halit Yukay'a hala ulaşılamadı. Yukay'ın yat kazasından yalnızca bir dakika önce ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu tespit edildi.

Detaylar bu içeriğimizde:

5. Cristiano Ronaldo, 9 Yıl ve 2 Çocuktan Sonra Georgina'ya Evlilik Teklifi Etti

5. Cristiano Ronaldo, 9 Yıl ve 2 Çocuktan Sonra Georgina'ya Evlilik Teklifi Etti

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık beraberlik ve iki de çocuğun ardından toplamda 5 çocuğuna annelik eden biricik aşkı Georgina Rodriguez'e nihayet evlilik teklifi etti. Kaşıkçı elmasından hallice yüzük dikkat çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

6. Ali Koç'un 15 Milyon Dolarlık Yatıyla Tatili Göze Battı

6. Ali Koç'un 15 Milyon Dolarlık Yatıyla Tatili Göze Battı

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un transfer yapmasının beklendiği dönemde 15 milyon dolarlık yatıyla keyif yaparken görüntülenmesi Fenerbahçelileri kızdırdı. Ali Koç, X'te tepki çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

7. Sosyal Medya Hesabından Bilgilerini Silen Fahriye Evcen Kafa Karıştırdı

7. Sosyal Medya Hesabından Bilgilerini Silen Fahriye Evcen Kafa Karıştırdı

Durduk yere sosyal medya hesabından tüm bilgilerini silen ve yalnızca 'oyuncu' ibaresini bırakan Fahriye Evcen, sosyal medya değişikliğiyle gündeme oturdu. Burak Özçivit'le aralarının bozuk olduğu düşünüldü.

Detaylar bu içeriğimizde:

8. Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın Kendisine Attığını İddia Ettiği Mesajları Canlı Yayında Gösterdi

8. Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın Kendisine Attığını İddia Ettiği Mesajları Canlı Yayında Gösterdi

Berk Oktay tarafından taciz edildiğini iddia Eden Tuğçe Aral, bir magazin programının canlı yayınına konuk oldu. Berk Oktay'ın kendisine 'fantezi' mesajları attığını iddia eden Aral, mesajları gösterdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

9. İrem Derici, Şahit Olduğu Düğünde Evlilik Teklifi Aldı

9. İrem Derici, Şahit Olduğu Düğünde Evlilik Teklifi Aldı

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününe nikah şahidi olarak giden İrem Derici, hiç beklemediği bir anda uzun süredir yere göğe sığdıramadığı sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı.

Detaylar bu içeriğimizde:

10. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce Hevesine Fena Laf Soktu

10. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce Hevesine Fena Laf Soktu

Arya Bektaş'ın YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, son zamanlarda arasının pek bir limoni olduğu bilinen Şeyma Subaşı ve İngilizce hevesine fena laf çarptı. Olay göndermelerde bulunan Şahin, küslüğü de doğrulamış oldu.

Detaylar bu içeriğimizde:

11. Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğün Sonrası Kutlaması Dikkat Çekti

11. Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğün Sonrası Kutlaması Dikkat Çekti

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın gündeme oturan düğününden sonra kutlaması da ayrı olay oldu. Polis kostümlü ve bol kırbaç konseptli kutlama, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

12. Arda Turan'ın Kadınlara Temas Etmeden Sarıldığı Anlar Dillere Düştü

12. Arda Turan'ın Kadınlara Temas Etmeden Sarıldığı Anlar Dillere Düştü

Ukraynalı muhabirle göz teması kurmadan röportaj yapıp tepki çeken Arda Turan, bu sefer de genç Ukraynalı hayranları fotoğraf çektirmek isteyince 'temassız' sarılma hamlesini devreye soktu...

Detaylar bu içeriğimizde:

13. 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Geçirdiği Deniz Kazasını Anlattı

13. 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Geçirdiği Deniz Kazasını Anlattı

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği talihsiz kazayı anlattı.

7 aylık hamile Helvacıoğlu'nun merdivenlerde üstüne bir çocuk düştü.

Detaylar bu içeriğimizde:

