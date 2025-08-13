11-12-13 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
1. Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Romantik Tatilde Görüntülendi
2. Bülent Ersoy'un Seyirciye Küfür Ettiği Anlar Gündem Oldu
3. Aydilge'den Sonra Spotify'a Bir Taş da Tan Taşçı'dan Geldi
4. Halit Yukay'ın Kazadan Bir Dakika Önce Tatlıtuğ İle Konuştuğu Tespit Edildi
5. Cristiano Ronaldo, 9 Yıl ve 2 Çocuktan Sonra Georgina'ya Evlilik Teklifi Etti
6. Ali Koç'un 15 Milyon Dolarlık Yatıyla Tatili Göze Battı
7. Sosyal Medya Hesabından Bilgilerini Silen Fahriye Evcen Kafa Karıştırdı
8. Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın Kendisine Attığını İddia Ettiği Mesajları Canlı Yayında Gösterdi
9. İrem Derici, Şahit Olduğu Düğünde Evlilik Teklifi Aldı
10. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce Hevesine Fena Laf Soktu
11. Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğün Sonrası Kutlaması Dikkat Çekti
12. Arda Turan'ın Kadınlara Temas Etmeden Sarıldığı Anlar Dillere Düştü
13. 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Geçirdiği Deniz Kazasını Anlattı
