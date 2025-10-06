Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Dolunay, tam da üzerinde ışıldıyor. İşte bu durum enerjini tavan yaparken sabrını da biraz zorluyor. Belki de bu yüzden baş ağrılarına, tansiyon dalgalanmalarına veya uykusuzluk sorunlarına maruz kalabilirsin. Ama endişelenme, bu dönemi en iyi şekilde atlatman için birkaç önerimiz var.

Öncelikle, enerjini atmanın en sağlıklı yolu spor yapmak. Ancak hedefin rekabet etmek veya birinciliği elde etmek olmasın. Bu dönemde sporu, gerginliğini atmanın ve rahatlamayı sağlamanın bir aracı olarak kullan. Sonrasında, tüm stresini üzerinden atmanı sağlayacak bir duş al. Ve tabii ki, günün sonunda erken bir uyku, tüm bu süreci kolaylaştıracak en önemli detay olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…