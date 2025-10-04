Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senden biraz yavaş ve dingin bir tempo bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, kalkıp bedenini biraz hareketlendir. Belki biraz esneme hareketleri yapabilirsin, belki de hafif bir yürüyüşe çıkabilirsin. Ama unutma, bugün hedef koymak yok! Kendi hızında, keyif alarak spor yapmanın tadını çıkar.

Günün sonunda ise, sıcak bir duşla yenilen. Suyun sıcaklığı kaslarını gevşetirken, aklını da rahatlatacak. Sonrasında sessiz ve huzurlu bir ortamda, belki bir kitap okuyarak ya da sadece sessizliği dinleyerek, zihnini toparlama fırsatı bulacaksın. İşte ihtiyacın olan şifa... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…