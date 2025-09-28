Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, evrenin enerjisi bugün seninle dans etmeye hazır! Sen de bu dansa ayak uydurmak için içsel gücünü kullanmalısın. Mars'ın Sirius ile kavuşumu, sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Bu kavuşum, sezgisel farkındalığını artıracak ve vücudunun hangi bölgesinin desteklenmeye ihtiyacı olduğunu anlamanı sağlayacak.

Bedenini dinlemek ve ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için bugün kendini zorlamadan, enerji akışını yönlendirecek derin nefes ve hareket kombinasyonlarına odaklan. Bu, sadece bedenini değil, aynı zamanda zihnini de rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…