Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki hareketlilik, Merkür ile Chiron'un karşı karşıya gelmesiyle bir hayli ilginç bir hal alıyor. Bu karşıtlık, sana bir şeyler anlatıyor: Hızla tüketilen enerjinin aslında zihninden kaynaklandığını.Biraz karmaşık geldi değil mi? Hemen açıklıyoruz, gün boyu hissettiğin yorgunluğun ve sürekli tükenmişlik hissinin aslında fiziksel bir yorgunluk olmadığını; zihinsel bir yorgunluk olduğunu belirtiyor bu karşıtlık.

Yani aslında kaslarını değil, kararlarını esnetmen gerektiğini vurguluyor. İşte bu noktada, belki de hayatındaki bazı kararları yeniden değerlendirmen, belki de bazı konularda daha esnek olman gerektiğini düşünmen gerekiyor. Bu esneklik sayesinde, bedenin de hafifleyecek. Yani, zihinsel olarak kendini daha rahat hissettiğinde, fiziksel olarak da daha enerjik ve hafif hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…