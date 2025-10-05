Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iletişim gezegeni Merkür, gizemli ve yoğun enerjili Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, özellikle senin gibi enerjik bir burç için, zihninde bir süredir bastırdığın stresin fiziksel bir gerginliğe dönüşmesine neden olabilir. Belki de başın ağrıyor, belki de boynunda veya sırtında bir gerginlik hissediyorsun. Bu durum, genellikle, zihinsel baskının bir sonucu olabilir.

Hızlı kararlar almak ve hemen harekete geçmek, Koç burcunun doğasında var, biliyoruz. Ancak bugün, biraz durup nefes almanın tam zamanı. Kendine bir mola ver, derin bir nefes al ve olayları biraz daha sakin bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalış. Günün sonunda, biraz kendinle baş başa kalmanın iyi geleceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…