Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde parıldayan Dolunay, seni tamamen kendi etrafında döndürüyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk hayatında, tutkuların alev alev yanıyor ve bu ışıkla parlıyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, bugün karşılıklı bir yüzleşme kaçınılmaz görünüyor. Şimdi duygularınızı birbirinize karşı açıkça ifade edecek ve belki de ilk defa bu kadar açık ve net bir şekilde konuşacaksınız.

Tabii eğer bekarsan ve kalbinde eski bir aşk için hâlâ bir yer varsa, bugün o eski aşkla yüzleşme vakti. Her iki durumda da, kalbinin en derinlerinden gelen bir ses, artık dürüstlük istiyor. Bu dürüstlük, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak gibi görünüyor. Bu dolunayın etkisi altında, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Önce kendine karşı dürüst ol ve kalbinin sesini dinleyerek gerçek duygulara odaklan. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…