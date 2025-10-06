Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün burcunda parlayan Dolunay, seni tamamen merkezine alıyor. Kariyerinde bir dönem kapanıyor ve adeta yeni bir sayfası açılıyor. Zira, uzun zamandır içinde beslediğin, belki de saklamak zorunda kaldığın fikirler, artık saklanamayacak kadar büyüyüp dışarı çıkmak için can atıyor olabilir. İşte bu yüzden hedeflerin konusunda kararlı olup artık “artık bu böyle gitmez” diyerek, gereken adımı atmaya hazırsın. Hatta cesaretin de seni ödüllendirmeye hazır!

Tabii bir yandan yeni iş kararları, sektör değişimleri ya da bireysel girişimler de gündeme gelebilir. Her şey ilk başta sert bir yüzleşme gibi görünse de bu Dolunay aslında seni zincirlerinden kurtarıyor. Yeniden başlamak cesaret ister, ama sen tam da bu enerjidesin. Bu enerji, seni yeni başlangıçlara ve belki de hayatının en önemli dönüm noktalarına taşıyacak.

Aşk hayatında ise tutkuların ateşiyle parlıyorsun. İlişkin varsa, karşılıklı bir yüzleşme kaçınılmaz olacak; duygular açıkça ifade ediliyor ve belki de ilk kez bu kadar açık ve net olacak. Tabii eğer bekarsan, eski bir aşkla hesaplaşma kapıda olabilir. Her durumda kalbin, artık dürüstlük istiyor ve bu dürüstlük, belli ki aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…