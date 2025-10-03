Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, iş hayatında ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu sana bir kez daha hatırlatıyor. Geçmişte bir anlaşmazlık yaşadığın bir kişiyle tekrar karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Bu durumda barışma veya köprüleri tamamen yıkma seçeneği tamamen senin ellerinde. Özellikle ortak işlerde, diplomasi yeteneğin ve gücün daha da artıyor, bu da senin için büyük bir avantaj olabilir.

Gökyüzünde Pallas’ın ileri hareketiyle birlikte ise stratejik düşünme yeteneğin daha da gelişiyor. Bugün uzun vadeli planların kafanda daha net şekilleniyor ve daha önce karmaşık gibi görünen iş modelleri şimdi daha uygulanabilir ve daha anlaşılır hale geliyor. Liderlik ederken hem aklını hem de kalbini bir arada kullanmanın sana büyük kazançlar sağlayacağını unutma.

Gelelim aşka! Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün etkisiyle eski bir romantik hikaye tekrar gündeme gelebilir. Belki bir mesaj, belki bir karşılaşma ya da belki bir hatıra kalbini harekete geçirebilir. Ancak bu defa seçimlerinde daha bilinçli olacağın aşikar. Geçmişte yaşadıklarından ders çıkardığın ve daha sağlam adımlar attığın bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…