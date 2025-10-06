Günlük Para Burç Yorumuna Göre 7 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gökyüzünde parıldayan Dolunay, bugün tüm dikkatlerini üzerine topluyor ve seni tamamen merkezine alıyor. Kariyerinde bir dönem sona eriyor ve adeta yeni bir bölüm başlıyor. Belki de uzun süredir içinde büyüttüğün, belki de saklamak zorunda kaldığın o parlak fikirler, artık saklanacak yer bulamayıp dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor olabilir. İşte tam da bu yüzden, hedeflerin konusunda kararlılık gösterip 'artık bu böyle gitmez' diyerek, gereken adımı atmaya hazır hissediyor olmalısın.

Haliyle bu dönemde yeni iş kararları, sektör değişiklikleri ya da bireysel girişimler de gündeminde olacaktır. Belki de bu Dolunay'ın getirdiği değişimler ilk başta biraz sert bir yüzleşme gibi görünebilir. Ancak aslında bu Dolunay, seni eski alışkanlıklarından ve kısıtlamalarından kurtarıyor. Yeniden başlamak cesaret ister, ama sen tam da bu enerjiyle dolusun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…