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Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Okul Arkadaşları Küçükken Ne Olmak İstediklerini ve Şimdiki Mesleklerini Paylaştı

Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Okul Arkadaşları Küçükken Ne Olmak İstediklerini ve Şimdiki Mesleklerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 15:33

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Çocukken, 'büyüdüğünde ne olmak istersin?' sorusuyla sıklıkla karşılaşırdık. Bu soruya verdiğimiz cevaplar, çoğu zaman gerçeklikten uzak olsa da, içten ve masumdu. Bu cevaplar, içimizdeki hayalleri ve umutları yansıtırdı. Bu hayaller, çocukluğumuzun en güzel anılarından biri oldu ve bizi biz yapan unsurlardan biri haline geldi. Peki çocukken yapmak istediği mesleğe sahiden ulaşan var mı?

Yıllar sonra, eğitim gördükleri sınıfta buluşan arkadaşlar, o dönemde ne olmak istediklerini, şimdi hangi mesleği yaptıklarını paylaştı. Pek çoğunun bambaşka yollara gittiği görülse de aralarında gerçekten istikrarlı olanlar da vardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O video herkesi kendi okul yıllarına götürdü.

O video herkesi kendi okul yıllarına götürdü.

Okul sıralarındayken yapmak istediğimiz meslekler pek çoğumuz için şu an çok uzak. Peki siz şu an küçükken hayal ettiğiniz mesleği mi yapıyorsunuz? Ya da o yıllarda yapmak istediğiniz mesleğe bugün hala 'keşke' diyor musunuz? Yorumlarda buluşalım

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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