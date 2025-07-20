Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Okul Arkadaşları Küçükken Ne Olmak İstediklerini ve Şimdiki Mesleklerini Paylaştı

Çocukken, 'büyüdüğünde ne olmak istersin?' sorusuyla sıklıkla karşılaşırdık. Bu soruya verdiğimiz cevaplar, çoğu zaman gerçeklikten uzak olsa da, içten ve masumdu. Bu cevaplar, içimizdeki hayalleri ve umutları yansıtırdı. Bu hayaller, çocukluğumuzun en güzel anılarından biri oldu ve bizi biz yapan unsurlardan biri haline geldi. Peki çocukken yapmak istediği mesleğe sahiden ulaşan var mı?

Yıllar sonra, eğitim gördükleri sınıfta buluşan arkadaşlar, o dönemde ne olmak istediklerini, şimdi hangi mesleği yaptıklarını paylaştı. Pek çoğunun bambaşka yollara gittiği görülse de aralarında gerçekten istikrarlı olanlar da vardı.