Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Okul Arkadaşları Küçükken Ne Olmak İstediklerini ve Şimdiki Mesleklerini Paylaştı

Çocukken, 'büyüdüğünde ne olmak istersin?' sorusuyla sıklıkla karşılaşırdık. Bu soruya verdiğimiz cevaplar, çoğu zaman gerçeklikten uzak olsa da, içten ve masumdu. Bu cevaplar, içimizdeki hayalleri ve umutları yansıtırdı. Bu hayaller, çocukluğumuzun en güzel anılarından biri oldu ve bizi biz yapan unsurlardan biri haline geldi. Peki çocukken yapmak istediği mesleğe sahiden ulaşan var mı?
Yıllar sonra, eğitim gördükleri sınıfta buluşan arkadaşlar, o dönemde ne olmak istediklerini, şimdi hangi mesleği yaptıklarını paylaştı. Pek çoğunun bambaşka yollara gittiği görülse de aralarında gerçekten istikrarlı olanlar da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O video herkesi kendi okul yıllarına götürdü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın