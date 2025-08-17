Yaşanan Felaketler Ders Olmadı: İzmir'de Bir Düğünde Atılan Havai Fişek Yangına Sebep Oldu

Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangın felaketleri ile mücadele ediyor. Bir yerdeki yangın kontrol altına alınırken başka bir yerden kötü haber geliyor. Yangınların bazıları yerleşim yerlerine de ulaştı. Pek çok kişi evini ya da aracını kaybetti. Felaketlerde pek çok canlı da hayatını kaybetti. Bu yaşananların ardından bazı yasaklar gelse de yaşananlar bazılarına ders olmamış.

İzmir'de bir düğünde atılan havai fişek yangına sebep oldu. O anlarda yaşanan panik kameralara yansıdı.