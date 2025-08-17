onedio
Yaşanan Felaketler Ders Olmadı: İzmir'de Bir Düğünde Atılan Havai Fişek Yangına Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
17.08.2025 - 09:40

Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangın felaketleri ile mücadele ediyor. Bir yerdeki yangın kontrol altına alınırken başka bir yerden kötü haber geliyor. Yangınların bazıları yerleşim yerlerine de ulaştı. Pek çok kişi evini ya da aracını kaybetti. Felaketlerde pek çok canlı da hayatını kaybetti. Bu yaşananların ardından bazı yasaklar gelse de yaşananlar bazılarına ders olmamış. 

İzmir'de bir düğünde atılan havai fişek yangına sebep oldu. O anlarda yaşanan panik kameralara yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ağaca çarptı.

Havai fişek ağaca çarpınca kısa sürede tutuştu. Hızla büyüyen alevler karşısında konuklar ne yapacağını bilemedi. Yangının mahalle arasında çıkması endişeleri daha da artırdı. Yangına ekipler kısa sürede müdahale etti.

