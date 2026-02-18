Yargıtay, Sürücünün Ehliyeti Olmasa da Aracına Çarpandan Tazminat Alabileceğine Hükmetti
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sürücünün ehliyetsiz olması durumunda dahi, aracına zarar veren kişiden tazminat talep edilebileceğine hükmetti.
Kararda, ehliyetsiz sürücünün kazada kusuru bulunmadığı sürece, zararın karşılanmasını isteme hakkının bulunduğu vurgulandı. Böylece ehliyetsiz sürücülerin tazminat hakkı hukuken güvence altına alınmış oldu.
Mahkeme ehliyetsiz sürücünün davasını reddetti.
Yargıtay kararı bozdu, "ehliyetsiz de olsa zararının tanzim edilmesini isteyebilir" dedi.
