onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay, Sürücünün Ehliyeti Olmasa da Aracına Çarpandan Tazminat Alabileceğine Hükmetti

Yargıtay, Sürücünün Ehliyeti Olmasa da Aracına Çarpandan Tazminat Alabileceğine Hükmetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 22:06

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sürücünün ehliyetsiz olması durumunda dahi, aracına zarar veren kişiden tazminat talep edilebileceğine hükmetti.

Kararda, ehliyetsiz sürücünün kazada kusuru bulunmadığı sürece, zararın karşılanmasını isteme hakkının bulunduğu vurgulandı. Böylece ehliyetsiz sürücülerin tazminat hakkı hukuken güvence altına alınmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahkeme ehliyetsiz sürücünün davasını reddetti.

Mahkeme ehliyetsiz sürücünün davasını reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay ilamına göre, 2023’te Denizli’de yaşanan kazada ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı.

Kaza sonrası açılan davada, araç sahibi maddi hasar nedeniyle araç kullanamadığını, bu yüzden başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın davacıya ait olduğu, fakat kaza tutanağına başka bir isim yazıldığı ortaya çıktı.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahtecilik iddiasında bulunup, davacının ehliyetsiz olduğunu belirterek tazminat talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.

Yargıtay kararı bozdu, "ehliyetsiz de olsa zararının tanzim edilmesini isteyebilir" dedi.

Yargıtay kararı bozdu, "ehliyetsiz de olsa zararının tanzim edilmesini isteyebilir" dedi.

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. 2025 tarihli Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararıyla başvuru incelendi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.

Yüksek Mahkeme, “Davacının sürücü belgesinin olmaması, sürüş kusuru sayılmaz; illiyet bağını kesmez, zarar miktarı hesaplanarak karar verilmelidir” ifadelerine yer verdi. Bilirkişi raporunda ehliyetsiz kişinin kazada kusurlu olduğuna dair tespit bulunmadığı vurgulandı.

Yargıtay, sürücü belgesinin olmamasının yalnızca idari yaptırım gerektirdiğini belirterek, ehliyetsiz sürücünün maddi zarar talebinde bulunabileceğine hükmetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın