Yargıtay, Sürücünün Ehliyeti Olmasa da Aracına Çarpandan Tazminat Alabileceğine Hükmetti

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay ilamına göre, 2023’te Denizli’de yaşanan kazada ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı.

Kaza sonrası açılan davada, araç sahibi maddi hasar nedeniyle araç kullanamadığını, bu yüzden başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın davacıya ait olduğu, fakat kaza tutanağına başka bir isim yazıldığı ortaya çıktı.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahtecilik iddiasında bulunup, davacının ehliyetsiz olduğunu belirterek tazminat talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.