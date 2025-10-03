Yapay Zekayla Evlerine Yabancı Biri Yerleştiren Evlat Annesini Böyle Trolledi

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları sanayiden bilişime pek çok alanda kullanılıyor. Çok farklı tartışmaların odağı haline geliyor. Ancak yapay zekayı anne baba kandırmak için kullanmak da bize nasip oldu. Özellikle görsel üretebilen yapay zeka botları troll operasyonları için birebir!
Google'ın Gemini uygulamasını kullanarak evlerinin farklı bölgelerine yapay zekayla oluşturulmuş yabancı kişileri ekleyen üstüne bir de senaryo yazan evlatlar, teknolojik okur yazarlıklarına pek güvenmedikleri ebeveynlerinin tepkilerini kayda aldı.
Bir TikTok kullanıcısı annesini böyle trolledi.
Akıma yüzlerce kişi katılırken o anlar TikTok'ta viral oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Keyifsiz. Komik degil. Allah anne babaniza sabir versin.