Yapay Zekayla Evlerine Yabancı Biri Yerleştiren Evlat Annesini Böyle Trolledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
03.10.2025 - 17:27

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları sanayiden bilişime pek çok alanda kullanılıyor. Çok farklı tartışmaların odağı haline geliyor. Ancak yapay zekayı anne baba kandırmak için kullanmak da bize nasip oldu. Özellikle görsel üretebilen yapay zeka botları troll operasyonları için birebir!

Google'ın Gemini uygulamasını kullanarak evlerinin farklı bölgelerine yapay zekayla oluşturulmuş yabancı kişileri ekleyen üstüne bir de senaryo yazan evlatlar, teknolojik okur yazarlıklarına pek güvenmedikleri ebeveynlerinin tepkilerini kayda aldı.

Bir TikTok kullanıcısı annesini böyle trolledi.

Akıma yüzlerce kişi katılırken o anlar TikTok'ta viral oldu.

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini sadece yapay zekayla görsel oluşturmaya değil, oluşturduğunuz görselleri belli konumlara yerleştirme yeteneğine de sahip.

Elzem Namer

Keyifsiz. Komik degil. Allah anne babaniza sabir versin.