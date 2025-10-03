Yapay Zekayla Evlerine Yabancı Biri Yerleştiren Evlat Annesini Böyle Trolledi

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka araçları sanayiden bilişime pek çok alanda kullanılıyor. Çok farklı tartışmaların odağı haline geliyor. Ancak yapay zekayı anne baba kandırmak için kullanmak da bize nasip oldu. Özellikle görsel üretebilen yapay zeka botları troll operasyonları için birebir!

Google'ın Gemini uygulamasını kullanarak evlerinin farklı bölgelerine yapay zekayla oluşturulmuş yabancı kişileri ekleyen üstüne bir de senaryo yazan evlatlar, teknolojik okur yazarlıklarına pek güvenmedikleri ebeveynlerinin tepkilerini kayda aldı.