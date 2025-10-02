Bu Nasıl Bir Para Kazanmak! Geçen Hafta 4 Kilo Altın Alan Bir Kişi 1 Haftada 2 Milyon TL Kar Etti

Bir sosyal medya kullanıcısı borsadan çıkarak elde ettiği parayla 1 hafta önce 4 kilo altın aldı. İnsanların ‘güvenli liman’ olarak adlandırdığı altın bir kez daha şaşırtmadı. 1 hafta önce alınan 4 kilo altından 2 milyon TL kar ettiğini belirten sosyal medya kullanıcısı yorum olarak da “iyi ki borsadan çıkmışım” yazdı.