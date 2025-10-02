onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Nasıl Bir Para Kazanmak! Geçen Hafta 4 Kilo Altın Alan Bir Kişi 1 Haftada 2 Milyon TL Kar Etti

Bu Nasıl Bir Para Kazanmak! Geçen Hafta 4 Kilo Altın Alan Bir Kişi 1 Haftada 2 Milyon TL Kar Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2025 - 20:17 Son Güncelleme: 02.10.2025 - 20:26

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz hafta aldığı 4 kilo altından 1 haftada 2 milyon TL kar ettiğini açıklayarak paylaştığı videoda “İyi ki borsadan çıkmışım” yorumunu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 haftada 2 milyon TL kar ettiren altınların görüntüleri:

1 hafta önce aldığı altında 1 haftada 2 milyon TL kar etti.

1 hafta önce aldığı altında 1 haftada 2 milyon TL kar etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı borsadan çıkarak elde ettiği parayla 1 hafta önce 4 kilo altın aldı. İnsanların ‘güvenli liman’ olarak adlandırdığı altın bir kez daha şaşırtmadı. 1 hafta önce alınan 4 kilo altından 2 milyon TL kar ettiğini belirten sosyal medya kullanıcısı yorum olarak da “iyi ki borsadan çıkmışım” yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın