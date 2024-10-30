TUSAŞ’a Terör Saldırısı: Teröristler Ankara’ya Gelmek İçin 12 Bin Lira Taksi Parası Vermiş!

Geçtiğimiz günlerde PKK’lı iki teröristin Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlendiği terör saldırsında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Ülkeye kaçak yollardan giren teröristlerin, Sivas’tan Ankara’ya 12 bin lira vererek taksiyle geldiği belirlendi. Saldırıda kullanılan silahların nasıl temin edildiği ise araştırılıyor.