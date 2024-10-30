TUSAŞ’a Terör Saldırısı: Teröristler Ankara’ya Gelmek İçin 12 Bin Lira Taksi Parası Vermiş!
TUSAŞ’a Terör Saldırısı: Teröristler Ankara’ya Gelmek İçin 12 Bin Lira Taksi Parası Vermiş!
Geçtiğimiz günlerde PKK’lı iki teröristin Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlendiği terör saldırsında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Ülkeye kaçak yollardan giren teröristlerin, Sivas’tan Ankara’ya 12 bin lira vererek taksiyle geldiği belirlendi. Saldırıda kullanılan silahların nasıl temin edildiği ise araştırılıyor.
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5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısını düzenleyen PKK’lı teröristlerin PKK’nın dağ kadrosunda yer alan ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlenmişti.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, yasadışı yollardan ülkeye giren 2 teröristin sevgili rolü yaptığının tespit edildiği yer aldı.
CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt’un aktardığına göre, Suriye’den ülkeye giren teröristler, önce Sivas’ın Kangal ilçesine geldi.
Otobüs seferi bulamayan teröristler, toplam 12 bin lira ödeyerek Sivas’tan Ankara’ta taksi ile geldi. Teröristlerin kullandığı taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
Teröristlerin saldırda kullandığı mühimmatları nasıl elde ettiği ise araştırılıyor.
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