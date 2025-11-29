Sonu Tatsız Bitti: İçerik Üreticisi Seda Özkan eşi Nisan Hakan'a Küçük Bir Hamilelik Deneyimi Yaşattı

Karikatürist ve senarist Nisan Hakan Özkan ile Seda Özkan'ın kızları Eva ile birlikte çektikleri videolara daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendileri ailecek büyük bir takipçi kitlesine sahip ve takipçileriyle neredeyse bir aile gibiler. Özkan çifti bu günlerde, ikinci bebeklerini bekliyor.

Seda Özkan, Nisan Hakan'ın da hamilelikte ne yaşadığını anlaması için küçük bir fikir buldu. Marul ile başlayan videonun sonu biraz tatsız bitti.