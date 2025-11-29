onedio
Sonu Tatsız Bitti: İçerik Üreticisi Seda Özkan eşi Nisan Hakan'a Küçük Bir Hamilelik Deneyimi Yaşattı

Sonu Tatsız Bitti: İçerik Üreticisi Seda Özkan eşi Nisan Hakan'a Küçük Bir Hamilelik Deneyimi Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2025 - 23:26

Karikatürist ve senarist Nisan Hakan Özkan ile Seda Özkan'ın kızları Eva ile birlikte çektikleri videolara daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendileri ailecek büyük bir takipçi kitlesine sahip ve takipçileriyle neredeyse bir aile gibiler. Özkan çifti bu günlerde, ikinci bebeklerini bekliyor. 

Seda Özkan, Nisan Hakan'ın da hamilelikte ne yaşadığını anlaması için küçük bir fikir buldu. Marul ile başlayan videonun sonu biraz tatsız bitti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRkJIu7DF2S/
Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm hisleri tattı.

Nisan Hakan, göbeğindeki marulla araba kullanmaktan ayakkabı giymeye kadar her şeyi denedi. Bu süreçte eşine de benzer hisleri yaşayıp yaşamadığını sordu. Video, bebek bekleyen pek çok çifte de ilham verdi.

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
