Sevgilisiyle Ayrılık Konuşması Yaparken Yaptığı Hareketler Nedeniyle Tepki Çeken Kadın

Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!

Yine Bir Çocuk Yaptığı Ekonomi Yorumuyla Ülkenin Geleceğini Sorgulattı: "Tost 22 Lira, Harçlığım 20 Lira"