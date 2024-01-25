Sevgilisiyle Ayrılık Konuşması Yaparken Yaptığı Hareketler Nedeniyle Tepki Çeken Kadın

'@sulecl1' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevgilisi ile telefonda ayrılık konuşması yaptığı anları paylaştı.
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'Bir kez kırılınca bu kıza dönüşüyorsunuz' diyerek telefon ile ayrılık konuşması yaptığı anları paylaşan kadın sosyal medyada tepki çekti.
Sevgilisi ile telefonda ayrılık konuşması yapan kadın, hem o konuşmayı yayınlaması hem de o anlardaki hareketleri nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.
İşte o ayrılık konuşması anları: 👇
O videoya gelen tepkiler: 👇
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