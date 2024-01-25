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Sevgilisiyle Ayrılık Konuşması Yaparken Yaptığı Hareketler Nedeniyle Tepki Çeken Kadın

Sevgilisiyle Ayrılık Konuşması Yaparken Yaptığı Hareketler Nedeniyle Tepki Çeken Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 10:01

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'@sulecl1' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevgilisi ile telefonda ayrılık konuşması yaptığı anları paylaştı.

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'Bir kez kırılınca bu kıza dönüşüyorsunuz' diyerek telefon ile ayrılık konuşması yaptığı anları paylaşan kadın sosyal medyada tepki çekti.

'Bir kez kırılınca bu kıza dönüşüyorsunuz' diyerek telefon ile ayrılık konuşması yaptığı anları paylaşan kadın sosyal medyada tepki çekti.

Sevgilisi ile telefonda ayrılık konuşması yapan kadın, hem o konuşmayı yayınlaması hem de o anlardaki hareketleri nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Sevgilisi ile telefonda ayrılık konuşması yapan kadın, hem o konuşmayı yayınlaması hem de o anlardaki hareketleri nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

İşte o ayrılık konuşması anları: 👇

O videoya gelen tepkiler: 👇

O videoya gelen tepkiler: 👇
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ömer

Bak işte kahpe diye tam olarak buna diyoruz… Karşısındaki insanın duygularını önemsemeyen kendini devamlı haklı gören bir kahpeyi izliyoruz ve asla kendileri... Devamını Gör

ozn ozn

Bunların ne götünü kaldırıyorsunuz alın işte. Bizim erkeklerin suçu arkadaş am köpeği olmuşsunuz kız size ne yapsa sineye çekiyorsunuz. Amk çağında maskülen... Devamını Gör

o. k.

Zaten o 12mm lik iğne ile kontür atılan gölgelendirilmeyen lotus çiçeği dövmesi belli ediyor kaliteni küçük hanım. :)