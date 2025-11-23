Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Viral Oldu! İşte Kazaya Gelen Komik Tepkiler
Seda Bakan'ı çoook seviyoruz. Doğallıyla, samimiyetiyle sanki evimizin kızı gibi. Tabii doğallık bazen de ufak kazalara yol açabiliyor 😊
Gelin bakalım, Seda Bakan'ın Instagram canlı yayınında neler olmuş?
Seda Bakan’ın “Hadi hep birlikte hazırlanalım!” canlı yayınında beklenmedik bir "diş" krizi çıktı!
Seda Bakan'ın dişleri bütün yayını ele geçirdi!
Uyardık ama dinlemedi...
İşte gelen yorumlardan bazıları... 👇
Canlı yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.
