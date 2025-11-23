onedio
Seda Bakan'ın Canlı Yayın Kazası Viral Oldu! İşte Kazaya Gelen Komik Tepkiler

Onedio Content
23.11.2025 - 19:01

Seda Bakan'ı çoook seviyoruz. Doğallıyla, samimiyetiyle sanki evimizin kızı gibi. Tabii doğallık bazen de ufak kazalara yol açabiliyor 😊 

Gelin bakalım, Seda Bakan'ın Instagram canlı yayınında neler olmuş?

Seda Bakan’ın “Hadi hep birlikte hazırlanalım!” canlı yayınında beklenmedik bir "diş" krizi çıktı!

Seda Bakan bugün Instagram'da takipçileriyle birlikte hazırlandığı bir canlı yayın açtı. Seda'nın güzel sohbeti ve sıcak enerjisi ile her şey çok güzel gidiyordu. Taaa ki dişlerini görene kadar...

Seda Bakan'ın dişleri bütün yayını ele geçirdi!

Seda Bakan kameraya yaklaşıp her güldüğünde dişlerinde kalan bir şey bize el sallıyordu... 

Seda Bakan gülüşüne renk katmak istemiş diye yorumladık. 😊

Uyardık ama dinlemedi...

Seda Bakan o kadar odaklı hazırlanıyordu ki 'Dişinde bir şey var Sedaaaaa.' yorumlarını görmedi bile... Tüm doğallıyla hazırlanmaya devam etti. Fakat güzel kombininin havası dişlerinin yanında çok sönüktü. 😊

İşte gelen yorumlardan bazıları... 👇

Canlı yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

